Romics XXXI, al via la nuova edizione il 5 ottobre alla Fiera di Roma, cosa ci aspetta

News Cinema

Dal 5 all'8 ottobre si terrà alla Fiera di Roma la XXXI edizione del Romics, la manifestazione crossmediale dedicata a fumetto, animazione, cinema e giochi. Scopriamo cosa ci aspetta.

È arrivato il momento di tornare al Romics, dal 5 all'8 ottobre nei cinque padiglioni della Fiera di Roma: riparte la fiera crossmediale che offre incontri e iniziative legate a fumetto, animazione, cinema e videogioco, in un entusiasmo che ne ha fatto negli anni una calamita per un numero enorme di espositori: per quest'edizione si parla di 350.

Il poster che vedete sopra è stato firmato da Gabriele Bellotto, già insignito del Romics d'Oro del 2016: in conferenza stampa Gabriele ci ha spiegato che l'immagine era pronta in realtà per il Romics di aprile 2020, cancellato per le ragioni che sappiamo. Ha voluto a tutti i costi che venisse effettivamente usata: "una visione di speranza del supereroe e di Roma", nell'ottica di coniugare arte e comics, con un'immagine fortemente iconica, "d'impatto ma non didascalica". Volando con Superman, si ottiene una prospettiva diversa anche su ciò che ci sembra di conoscere da sempre, come il Colosseo.

Al di là dei nomi che stiamo per snocciolare, vi ricordiamo che il Romics, come avrete modo di verificare consultando orari specifici sul sito ufficiale, ospita eventi diventati ormai tradizionali, come le selezioni dei cosplayer per rappresentare l'Italia al World Cosplay Championship di Tokyo, e le tante occasioni di gioco nell'area Games con svariate postazioni videoludiche. Siamo inoltre giunti alla seconda edizione del Musicomics - Premio Romics Musica per Immagini, con diversi riconoscimenti previsti.

I Romics d'Oro e gli ospiti speciali della XXXI edizione del Romics

Diversi e sempre crossmediali sono i Romics d'Oro alla carriera di quest'edizione: si parte dal disegnatore di Mister No, Roberto Diso, con una mostra di ottanta pezzi dal suo ormai sterminato archivio (con qualche chicca su Tex). Si prosegue col fumettista Declan Shalvey, attivo per Marvel, DC e ultimamente Image, anche lui celebrato con una piccola personale di trenta tavole originali. Salta tra cinema e videogioco un concept artist come RIchard Anderson, che sarà al Romics con una sua mostra di trenta opere e una masterclass: un'occasione per conoscere una professionalità che ha contribuito ai film Marvel, al Prometheus di Ridley Scott ma anche a videogiochi come Arkham Knight.

Tra gli ospiti speciali da segnalare Akemi Takada per i 40 anni dell'Incantevole Creamy, alla quale sarà dedicata un'apposita masterclass. Il Topolino edito da Panini compie 10 anni, e il suo direttore Alex Bertani sarà protagonista con altri collaboratori Disney di un incontro apposito, anche per presentare la particolare storia "Topolino e l'avventura a scatti", realizzata da ben quattordici autori. Il matrimonio tra arte e fumetto sarà officiato da un artista molto attivo in questa contaminazione, Simone Bianchi, sostenuto da un bellissimo videomessaggio del suo amico Vincenzo Mollica. Obbligatorio poi non mancare alla performance di Cristina D'Avena, che come di consueto riempirà con le note delle sue mitiche sigle il grandissimo padiglione 8.

Se l'Artist Alley al padiglione 7, con una cinquantina di postazioni, consentirà agli autori di interagire direttamente col pubblico, sarà interessante farsi raccontare da Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi la loro nuova avventura ad ambientazione romana, la serie Eternity per Bonelli. Proprio Bilotta ha ironizzato sulla sua ossessione per la natìa Roma, già raccontata ma in un'altra epoca storica con Mercurio Loi: "È utile scrivere di ciò che si conosce, per raccontare i personaggi devo raccontarli in un posto che conosco, cioè Roma." Protagonista di Eternity è Alceste Santacroce, un cinico anaffettivo che si aggira per la Roma del mondo dello spettacolo, nell'accezione bilottiana, che comprende anche politica e religione. Nessun personaggio reale si aggira in Eternity però: quando sono trasposti su carta per Bilotta diventano "grotteschi". L'amarezza è una cifra chiave: tutti i personaggi sembrano "rischiare di perdere qualcosa che stavano proprio per raggiungere".

Il cinema del Romics XXXI, all'insegna dell'Esorcista

Per i 50 anni dell'Esorcista del compianto William Friedkin, in un incontro del Movie Village si discuterà dello storico film horror, paragonato al nuovo capitolo in uscita, L'Esorcista - Il credente, in sala proprio dal 5 ottobre. Ci si attende anche un panel per Saw X, in sala dal 26 ottobre, da confermare nei prossimi giorni. Proseguirà inoltre la celebrazione dei 100 anni della Warner Bros. con un'iniziativa particolare "off-Romics" il 30 settembre e il 1° ottobre, “Bugs Bunny at the Simphony”, un concerto all'Auditorium della Conciliazione. Tra gli ospiti nella sezione cinema sono da evidenziare Claudio Bisio, che parlerà del suo esordio alla regia con L'ultima volta che siamo stati bambini (dal 12 ottobre al cinema), e lo youtuber Vincenzo Tedesco, doppiatore per il film animato Arkie e la magia delle luci, nelle sale dal 5.

Superman, che campeggia sul citato manifesto, celebrerà i suoi primi 85 anni con la mostra ufficiale Power of Hope, dedicata a tutte le incarnazioni del supereroe: si potranno ammirare tavole originali dagli anni Cinquanta a oggi, senza dimenticare che quest'anno cade anche il 45° anniversario del papà di tutti i cinecomic, il Superman di Richard Donner del 1978!

Chi ami poi il cinema e passi dal Romics avrebbe anche un altro appuntamento: festeggiare con Stefano Disegni la presentazione della sua nuova micidiale e spietata raccolta di parodie cinematografiche a fumetti, "L'ammazzafilm - Assalto Finale".



L'Esorcista - Il Credente: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Altre mostre, presentazioni e incontri al Romics XXXI

Se pensate sia finita qui vi sbagliate, perché oltre alle citate mostre concentrate sui Romics d'Oro e Superman, sono previsti altri percorsi: "Alla lavagna" (esposizione per i 30 anni della Scuola Romana di Fumetto, con i lavori dei suoi insegnanti), "Crossroad Comics" (un mix di icone pop a firma Sergio Algozzino) e infine "Iride a fumetti" (il programma spaziale dell'ESA e dell'ASI di osservazione della Terra), con contributi di alcuni fumettisti italiani come Sio.

Proprio Sio presenterà la sua casa editrice Gigaciao e la nuova consueta raccolta annuale "Evviva che bello!", mentre Paolo Barbieri in un incontro spiegherà come siano nati i suoi nuovi lavori tra fumetto e illustrazione, per Sergio Bonelli Editore, "L'apocalisse" e "Dampyr Caduto dalla Luna". Ci sarà spazio per la letteratura disegnata, con adattamenti fumettistici a tema letterario, sia con "Paper Manzoni" di Disney/Giunti, sia col Barone Rampante di Italo Calvino riletto in graphic novel da Sara Colaone.

Se amate Tim Burton un incontro approfondirà il suo mondo in "Romics da Paura", così come la retrospettiva sul cinema di Hayao Miyazaki si proporrà di capire passato, presente e forse futuro del grande maestro dell'anime. In tema di anime, sarà divertente ascoltare la nuova versione della sigla di coda italiana di Goldrake, "Actarus Shooting Star", rielaborata dal maestro Vince Tempera e dal dj Massimo Alberti.