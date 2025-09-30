Romics 35, i 90 anni italiani di Braccio di Ferro, tra animazione e fumetto

News Cinema

Nell'ambito della 35ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, un panel racconterà Braccio di Ferro, a 90 anni esatti dal suo sbarco in Italia.

Qui in alto vedete un'immagine da uno dei rari cortometraggi a colori di Braccio di Ferro degli anni Trenta, ma in effetti risale al 1935 la sua prima apparizione in Italia sotto forma di fumetto: per celebrare l'anniversario, il Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, ha organizzato un incontro-omaggio con diversi ospiti, per i primi 90 anni di Popeye in Italia. Si parlerà delle varie incarnazioni del personaggio... e ci sarà qualcosa anche per i collezionisti.

Braccio di Ferro, i 90 anni di Popeye festeggiati al Romics

Braccio di Ferro alias Popeye, nato nel 1929 dalla fantasia del cartoonist E. C. Segar (1894-1938), è proprio un mito crossmediale così come il Romics, la manifestazione giunta alla 35ma edizione alla Fiera di Roma. L'incontro "Novant'anni di spinaci - 90 anni di Braccio di Ferro in Italia" si terrà domenica 5 ottobre dalle 15 alle 15:40 presso il palco del Movie Village al Padiglione 5. Parteciperanno, per festeggiare l'importante anniversario, il collezionista Andrea Leggeri, il fumettista Marco Gervasio, il doppiatore di Pisellino (nonché esperto di Popeye) Fabrizio Mazzotta, e non mancheranno i Raggi Fotonici, interpreti e autori di sigle TV.

La pubblicazione delle strip di Braccio di Ferro era cominciata alla fine degli anni Venti sui quotidiani americani, ma il personaggio conobbe l'apice della popolarità a partire dal 1933-1934, quando i fratelli Fleischer, maestri dell'animazione, lo trasformarono in cartoon per un'amatissima serie di corti per le sale. Da allora il personaggio e la sua banda (Olivia, Bluto, Pisellino, Poldo, il Jeep, la Strega di Mare) hanno allietato il pubblico di tutto il mondo, tra animazione (anche di Hanna & Barbera, tra i 70 e gli 80) e appunto fumetti anche tutti italiani (indimenticabile l'albetto in edicola dal 1963 al 1994, a firma dell'Editore Bianconi). Attualmente si attende un nuovo film dal vero dedicato all'irascibile marinaio che scatena i suoi "superpoteri del cazzotto" grazie agli spinaci: è in preparazione presso il King Features Syndicate e la Chernin Entertainment. Arriverà dopo quello strambo UFO del 1980 di Popeye - Braccio di Ferro, firmato da Robert Altman e interpretato da Robin Williams. Peccato per il fallito progetto di un cartoon in CGI a cura di Genndy Tartakovsky: fortunatamente, in rete ne è rimasto un test molto interessante, che potete vedere qui in basso. Leggi anche Popeye - Braccio di Ferro, "Sul set erano tutti strafatti", parola dell'ex-CEO di Paramount Pictures