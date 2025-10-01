Romics 35: Fantozzi, Febbre da Cavallo e altri grandi colonne sonore in un panel

News Cinema

Durante il Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre, saranno festeggiate durante un incontro alcune grandi colonne sonore del cinema italiano, in presenza degli autori: Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

Quest'anno abbiamo festeggiato i 50 anni di Fantozzi con Paolo Villaggio, per cui è più che doveroso il panel che il Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre, dedicherà ai compositori delle sue musiche: Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera, autori peraltro anche dell'indimenticabile tema di Febbre da cavallo, che invece taglierà il traguardo del mezzo secolo l'anno prossimo. I tre musicisti ci aspettano, per parlare della loro musica e condividere bei ricordi, nel padiglione più grande della Fiera.

Vi ricordiamo, per ulteriori informazioni, di consultare il sito ufficiale del Romics.





L'appuntamento è per sabato 4 ottobre alle 12 al padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni della Fiera di Roma, nell'ambito della manifestazione crossmediale Romics, giunta all 35ma edizione. L'incontro dall'ironico titolo "50 anni e... sentirli! - Le colonne sonore da Febbre da Cavallo e Fantozzi" sarà moderato da Mirko Fabbreschi dei Raggi Fotonici e prevederà una piccola celebrazione delle musiche di quegli storici lungometraggi di Steno e Luciano Salce, interpretati da Gigi Proietti, Enrico Montesano, Paolo Villaggio e tanti amati caratteristi del nostro cinema. Colonne sonore entrate nell'immaginario collettivo, ad opera di artisti che - a parte queste pietre miliari - hanno firmato le note di tante produzioni "popolari" della nostra cinematografia tra gli anni Settanta e Ottanta, tra spaghetti western e commedie erotiche. Tempera è una presenza frequente al Romics, soprattutto per la sua mai troppo celebrata militanza nelle mitiche sigle italiane di Goldrake, Ufo Robot e Anna dai capelli rossi.

Dopo gli anni Ottanta il terzetto è stato via via meno attivo sul fronte cinematografico, anche se accettarono doverosamente la rimpatriata di Febbre da Cavallo - La Mandrakata (2002) di Carlo Vanzina.



