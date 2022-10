Romics 29, il trailer dell'horror italiano Piove in anteprima alla Fiera di Roma

News Cinema

Al Romics 29, nel Padiglione 5 della Fiera di Roma, domenica 9 ottobre si parlerà di Piove, il nuovo horror italiano di Paolo Strippoli, che lo presenterà con gli attori.

Domenica 9 ottobre alle 15:00 pressi il Palco Movie Village del Romics (padiglione 5) alla Fiera di Roma, sarà dedicato un incontro all'horror italiano Piove, prodotto da Propaganda Italia in associazione con Polifemo, una co-produzione Italia-Belgio con Gapbusters, distribuito da Fandango. Il film è diretto da Paolo Strippoli e interpretato da Francesco Gheghi e Leon de la Vallée.

Piove, il trailer dell'horror italiano presentato al Romics

Il panel "Piove - l’horror italiano più atteso dell’autunno", oltre a presentare in anteprima il trailer del film, ospiterà al Movie Village del Romics il regista Paolo Strippoli e gli interpreti Francesco Gheghi e Leon de la Vallée, per ragionare su questa curiosa e particolare storia.

Nella vicenda di Piove, condotti e tombini romani emettono una melma grigia quando piove, una melma che emana un vapore dai curiosi effetti: chi lo inala si trova a dover afffrontare quello che reprime, il proprio lato oscuro e la propria rabbia. A fare le spese di questa traumatizzante esperienza ci sarà la famiglia Morel.

Paolo Strippoli aveva già codiretto l'anno scorso A Classic Horror Story ed è diventato una delle voci italiane più attive nel genere. Il rapper Leon de la Vallée, più noto come Leon Faun, si è già cimentato nel cinema in precedenza: è stato nel cast di La terra dei figli di Claudio Cupellini.