Romics 28 al via oggi: photo opportunity per Sonic 2 alla Fiera di Roma

Parte oggi alla Fiera di Roma la 28ma edizione del Romics: fumetto, cinema, animazione, effetti visivi. Per rimanere in tema, oggi che arriva in sala Sonic 2 - Il film, segnaliamo una photo opportunity col porscospino blu di casa SEGA!

