Romics 28: un mondo di cinema, fumetto e identità

News Cinema

È stata presentata a Roma la 28ma edizione del Romics, fiera crossmediale tra fumetto, animazione, cinema e multimedia, in programma alla Fiera di Roma dal 7 al 10 aprile.

Si svolgerà come di consueto alla Fiera di Roma la 28ma edizione del Romics, fiera (e festa) crossmediale tra fumetto, cinema e multimedia: l'appuntamento è dal 7 al 10 aprile, con biglietti da acquistare presso il sito ufficiale del Romics o i rivenditori autorizzati Vivaticket. Alla conferenza stampa la direttrice artistica della manifestazione, Sabrina Perucca, insieme a Max Giovagnoli responsabile dell'aria cinema (presso il Movievillage del padiglione 5), ci ha illustrato cosa ci aspetta in questo nuovo appuntamento.

Romics 28, i Romics d'Oro Laura Scarpa e Vincenzo Mollica, con gli altri premi

Laura Scarpa è uno dei Romics d'Oro alla carriera: la fumettista e illustratrice è anche responsabile del manifesto di quest'edizione. Come lei stessa ci ha spiegato, si tratta di una sintesi grafica e concettuale: un personaggio che incarna la storia del fumetto perché vestita come Corto Maltese, protesa verso il mondo intero, inteso come unica Terra senza barriere e confini, raccontato con l'arte, con la matita. Senza identità rigide, senza razze. Laura ci ha dato un assaggio della sua presenza al Romics, dove avrà posto la mostra "Laura Scarpa. Le molteplici sfumature del fumetto": con una carriera cominciata nel 1978, quando i manga si erano appena affacciati sul mercato italiano, è testimone diretta della trasformazione dell'ambiente, passato dalla rivista alla graphic novel e al mondo del web, del quale ha un'idea precisa: "Il feedback istantaneo del pubblico può essere stimolante ma anche influenzante". Ci si abitua all'idea di dover piacere a tutti i costi.

Oltre a Laura Scarpa, un importante Romics d'Oro sarà consegnato al giornalista Vincenzo Mollica, che ci ha salutato con un simpatico e come sempre caloroso videomessaggio. Bella la sua definizione del fumetto, di cui si è sempre occupato, insieme alle altre arti: "Gentilezza artistica e creatività permanente".

Il modo migliore per celebrare il ventennale del Premio Romics del Fumetto, dato alla migliore pubblicazione dell'anno, è affiancargli una novità totale, il Premio Musica per Immagini, con la creazione di un premio alla carriera e uno della critica intitolati agli scomparsi Luigi Albertelli e Andrea Lo Vecchio.

Romics 28, un mondo di fumetto

Al di là dei Romics d'Oro, il mondo del fumetto sarà come al solito rappresentato da mostre, iniziative e incontri di vario genere. "Il fumetto al cinema: Michelangelo La Neve (Da Martin Mystère al film Diabolik)", curato dalla Scuola Romana dei Fumetti, approfondirà il lavoro dello sceneggiatore (deceduto a gennaio), proprio in rapporto alla settima arte, con la partecipazione dei Manetti Bros. Da notare che la stessa Scuola Romana dei Fumetti presenterà "Acccattoni, Vitelloni e Zombi - il Neorealismo rivisitato a fumetti", un volume realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, rilettura pop di dieci capisaldi del Neorealismo.

In un incontro sarà svelata la nuova saga Disney "Gli Urbani Paperi": nel panel "Paperi…a Roma!" gli autori Matteo Venerus, Emmanuele Baccinelli e il direttore di Topolino Alex Bertani illustreranno queste nuove avventure dei paperi disneyani in costume, prossimamente sul settimanale.

L'artista Fabrizio Spadini proporrà un percorso visivo in NFT intitolato "Lame Rotanti. La pittura contemporanea di Fabrizio Spadini: distopie pop > robomachie > esplosioni". Fanucci Editore presenterà le opere che segnano il suo ingresso nel mondo della graphic novel, in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti. Gli aspiranti fumettisti saranno curiosi di conoscere suggerimenti e impressioni nel panel "E così vuoi diventare fumettista", in compagnia di Elena Casagrande, Lorenzo De Felici, Rita Petruccioli e Mauro Uzzeo.

La scrittrice fantasy Licia Troisi presenterà il suo nuovo lavoro "Poe - la nocchiera del tempo" (Rizzoli Libri), accompagnata da due cosplayer dei suoi personaggi, mentre nell’incontro "Omaggio al grande fumetto d’autore: Mario Carìa 1934-2001", il giornalista Rai Gianni Maritati parlerà di una figura dimenticata del fumetto italiano, da lui raccontata nel saggio "L’avventura artistica di Mario Carìa".

Romics 28, il Movievillage tra Jurassic World Dominion e Animali Fantastici 3

L'area cinema è ricca di incontri per indagare sulle prossime novità cinematografiche. Il panel dedicato a Jurassic World - Il Dominio vedrà la partecipazione di Steve Brusatte, paleontologo consulente per la troupe che si è occupata del terzo capitolo della nuova trilogia (il panel è in collaborazione con la Universal Pictures International Italy, tanto che nell'incontro si potranno ammirare alcuni minuti del film e il cortometraggio Battle of Big Rock, prodotto dallo stesso regista del film, Colin Trevorrow).



Jurassic World: Il Dominio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Prestigiosi doppiatori presenzieranno ai panel dedicati rispettivamente ad Animali Fantastici - I segreti di Silente e Sonic 2 - Il film, di assai prossima uscita nelle sale italiane: nel primo caso Davide Perino, voce di Newt Scamander, affiancherà Andrea Salvatori, uno dei designer del lungometraggio (è previsto che si danzi anche nel Ballo della Manticora, liberate il vostro carnet). Nel secondo caso Renato Novara, alias Sonic, sarà coprotagonista di un incontro dove si parlerà di rapporto tra cinema e videogiochi, nonché dell'interazione tra gli attori e le creature in CGI, con la testimonianza di Yuri Perrini, capo-animatore di Sonic 2. In materia di doppiaggio, non va dimenticato un panel con Massimiliano Alto, voce di personaggi storici tra gli anime e il mondo Disney.



Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

In contesto Romics, è quasi doveroso dedicare un appuntamento all'esordio registico di uno sceneggiatore di fumetti veterano come Roberto Recchioni: vedremo le prime immagini del suo Carne Fredda. Con il compositore Michele Braga, collaboratore tra gli altri di Gabriele Mainetti e Sidney Sibilia, si parlerà di colonne sonore cinematografiche, dal punto di vista di una nuova generazione di autori.



Sonic 2 - Il Film: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD

Romics 28, non dimentichiamo l'Oriente e i games

Parlando di animazione e comics, il Romics non potrebbe ignorare l'Oriente e il Giappone: il mangaka e animatore Andrea Yuu Dentuto in uno dei suoi due incontri renderà omaggio a un grande nome dell'anime, l'animatore Yasuo Ohtsuka, mentre nell'altro introdurrà il secondo volume di Losers per la Nippon Shock Edizioni, sguardo sulle grandi riviste storiche di fumetti nipponici. In un panel inoltre Gualtiero 'Shito' Cannarsi e Alessandro Bottero ragioneranno sulla storia degli adattamenti degli anime nel nostro paese.

Per quanto concerne l'area Games, si riconfermano i tornei di card game e videogiochi che sono diventati un appuntamento per gli appassionati (consultate il sito per un elenco), ma ci sarà occasione anche per riscoprire il passato videoludico con le postazioni di retrogaming a cura del Vigamus, oltre a un incontro intitolato "Da Lara Croft ad Aloy: la rappresentazione femminile nel videogioco e il caso Horizon Forbidden West", curato da Stay Nerd. Se poi siete sempre stati incuriositi dai mostri che nei mondi digitali incontrate, potreste porvi qualche domanda in più seguendo l'entomologo Fulvio Giachino nel panel "Space Bugs: i mostri della fantascienza videoludica".