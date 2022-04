Roma World apre per la stagione 2022: al parco divertimenti si può vivere da antichi romani

News Cinema

Apre il parco gemello di Cinecittà World: da sabato 9 aprile 2022 si torna al tempo degli antichi romani con Roma World.

Alle ore 11 di sabato 9 aprile il parco dell'antica Roma inaugurerà la stagione 2022. A Roma World, che sorge alle porte della capitale accanto al parco gemello del cinema e della tv Cinecittà World, è tutto pronto per dare il benvenuto a ospiti e visitatori della prima giornata di quest'anno. Appena varcata la soglia del portone di ingresso ci si trova catapultati indietro nel tempo di due millenni. Ne parliamo con l'Amministratore Delegato di Cinecittà World e Roma World, Stefano Cigarini.

Alcuni giorni fa, in occasione dell'apertura di Cinecittà World, lei aveva citato il parco di Roma World come un progetto operativo e contemporaneamente in fase di sviluppo il quale, al momento, è soltato un terzo di quello che dovrà diventare.

Esatto. Quello che accade questo sabato è la fase uno di un progetto a tre stadi. Questa prima fase che occupa sei ettari di terreno è dedicata alla fondazione di Roma in cui prende vita nella campagna il villaggio con legionari e contadini. La seconda fase attualmente in sviluppo sarà invece focalizzata sulla città della Roma Imperiale, mentre la terza fase si estenderà andando ad includere i boschi adiacenti. Noi abbiamo complessivamente un assetto da oltre 120 ettari che verrà inglobato dal progetto, incluso il set di Ben Hur.

Stiamo parlando di una Roma antica che somiglia a quella che attualmente si può vedere agli Studios di Cinecittà?

In parte sì, ma la differenza è che il set degli studios è stato costruito per esigenze puramente cinematografiche. Quelle costruzioni sono facciate scenografiche, mentre noi costruiremo anche gli interni per ospitare a tutti gli effetti le persone. Tutto questo abbiamo in previsione di realizzarlo nei prossimi tre/cinque anni.

Tornando al presente, come verranno accolti i visitatori all'inaugurazione di quest'anno di Roma World?

Innanzitutto arrivando al parcheggio esterno, anziché proseguire dritto verso l'ingresso di Cinecittà World dovranno andare a destra verso il portale di Roma World dove li aspetta il Castrum, l’Accampamento Militare con le sue torri e fortificazioni. Tutto è costruito secondo le tecniche dell'epoca, soprattutto pali di castagno scortecciati a mano, legati o puntati tra di loro. Dopo il Castrum ci si trova in mezzo alla natura, nel bosco e poi in un prato centrale dove sorge il Villaggio dei Legionari. Ci sono le tende in cui dormivano i legionari e dove oggi può dormire il pubblico. C'è la taverna dove si può mangiare secondo la food experience dell'antica Roma. Il villaggio offre una serie di attività, dal mercato con alcune bancarelle dove lavorano degli artigiani, all’Arena dei Gladiatori in cui è possibile assistere a spettacoli e sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada, il Gladio o Rudis in legno, guidati dagli istruttori del Gruppo Storico Romano. L'altro spettacolo del parco è l'Arena dei Rapaci. Qui si assiste al volo di aquile, falchi, gufi, cornacchie e per chi lo desidera è disponibile un corso da falconiere.

Oltre al recente remake di Ben Hur, le produzioni italiane Il primo re e Romulus, che hanno avuto una risonanza internazionale, hanno contribuito a rendere quest'area il perfetto set per chiunque voglia ambientare storie nella Roma antica. È cosi?

La serie Romulus ci ha lasciato molti manufatti creati appositamente per le riprese, dalle capanne di paglia e fango essiccato a tutti gli accessori che sono in mostra. Per quanto riguarda il Ben Hur del 2015, noi abbiamo realizzato il set per la Paramount che produceva il film e lo abbiamo riacquisito perché altrimenti sarebbe stato distrutto. Il set può essere visitato con un tour oppure, grazie alla società che ha lavorato al film, è possibile fare la corsa delle bighe con i cavalli. Quindi, per rispondere alla sua domanda, questi sono i primi pezzi di una ricostruzione della Roma antica, poco per volta sempre più vivibile, che aspira a diventare un punto di riferimento per qualunque produzione che voglia ambientare un film in quell'epoca. Il principio è lo stesso di Cinecittà World, come abbiamo già fatto con diversi film, che permette ai visitatori di assistere alle riprese o anche a partecipare.

Varie opzioni per il biglietto di ingresso sono acquistabili su Romaworld.it, alcune delle quali prevedono anche il vitto e il pernotto nell'accampamento del legionari. Il parco dell'antica Roma resterà aperto fino al il 1° novembre.