Robert Pattinson si unisce al nuovo film di Christopher Nolan

Anche Robert Pattinson prenderà parte al prossimo film di Christopher Nolan, ancora sprovvisto di titolo ma con un cast interessante e fortemente hollywoodiano.

Il misterioso progetto di Christopher Nolan continua ad ampliare il suo cast scegliendo da un lungo elenco di celebrità hollywoodiane. Questa volta ha puntato dritto verso Robert Pattinson, che negli ultimi anni ha coinvolto anche il pubblico DC con la sua performance in The Batman. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Pattinson figura tra i protagonisti del progetto senza titolo di Nolan, affiancando nel ruolo anche Matt Damon, Anne Hathaway e Tom Holland. Finora sono stati annunciati anche altri nomi, come quello di Zendaya e Lupita Nyong’o ma, stando a quanto trapelato da parte di THR, pare che entrambe le attrici abbiano ottenuto un ruolo secondario nel film in questione.

Come anticipato finora, la produzione del film senza titolo di Christopher Nolan dovrebbe partire entro la prima metà del 2025. Universal Pictures ha persino chiarito la data d’uscita del film, fissata per luglio 2026 al cinema. Per Christopher Nolan, questo progetto rappresenta la seconda collaborazione con Robert Pattinson, poiché in passato avevano già lavorato insieme sul set di Tenet, distribuito nel 2020. E il 2026 potrebbe essere un anno alquanto movimentato per l’attore in questione, poiché di ritorno in sala anche con The Batman II diretto da Matt Reeves. Il sequel dovrebbe avviare la produzione entro il prossimo anno ma, come riporta The Hollywood Reporter, “non c’è nulla di vicino all’essere pianificato” al momento, per cui non è chiaro quando The Batman II arriverà sul grande schermo.

In merito al misterioso film di Christopher Nolan, il regista ha elaborato anche la sceneggiatura ma non ha condiviso dettagli interessanti in merito alla trama. Diverse le ipotesi, mai confermate finora, sulla possibile storia: si vocifera che possa trattarsi di un thriller sui vampiri in costume oppure un thriller d’azione che coinvolgerebbe elicotteri. Pare, però, che dietro le quinte chiunque sia vicino al film di Nolan abbia già scartato queste due ipotesi. Di cosa tratterà al momento non è dato sapere. Il cast è già di per sé un biglietto da visita.