Robert Downey Jr.: "La mia replica in IA? I miei avvocati saranno vivi anche quando io non ci sarò più"

News Cinema

Ospite del podcast On With Kara Swisher, un ironico e tagliente Robert Downey Jr. ha scherzato ma non troppo sui pericoli dell'uso dell'IA nella replica digitale di attori e attrici. Allo stesso tempo, la star investe in compagnie di IA: contraddizione? Nah.

Robert Downey Jr. ha il suo stile anche quando risponde a domande su argomenti sulla bocca di tutti: è una delle ragioni per cui è una star così iconica. L'attore, prossimamente il Dottor Destino per il Marvel Cinematic Universe, interpreta in questo periodo al Lincoln Center Theater il dramma McNeal, su un romanziere premio Nobel che usa l'IA per scrivere il suo prossimo lavoro. Normale che, ospite del podcast On With Kara Swisher, debba rispondere su questi argomenti, toccati anche da molti suoi colleghi nell'ultimo anno. Leggi anche Nicolas Cage contro l'IA, rivolto ai giovani attori: "Proteggete il vostro strumento, la vostra performance"

Robert Downey Jr. e l'IA: "Non ho paura che il Marvel Cinematic Universe mi rubi l'anima"

Dopo gli scioperi dell'anno scorso a Hollywood, l'uso di Intelligenza Artificiale per ricreare performance di attori e attrici è ora regolamentato: è sempre a pagamento, può estendere una performance realizzata per l'occasione, o può essere costruito su una licenza firmata per l'uso di voce e sembianze. A qualcuno come Nicolas Cage l'idea non piace a prescindere, ma Robert Downey Jr. ha un approccio come sempre più sciolto, anche perché investe lui stesso in compagnie che stanno esplorando l'IA:

Come mi sento rispetto a quello che sta succedendo? Mi pongo molto poco il problema, perché ho una vita emotiva reale in corso, e non ho molto spazio per l'argomento. [...] Alla fine non si parla della tecnologia o dell'opportunità di farmi i soldi, la questione è piuttosto: chi lavora su queste cose? Penso che abbiano una psicologia morale? Per quale ragione lo stanno sviluppando? La loro bussola è sensata? Ho qualcosa che posso imparare da quest'esperienza, posso aggiungere qualcosa? Su queste cose tendo a essere agnostico.

Ma non ha paura che per esempio i Marvel Studios un giorno possano riesumare il suo Tony Stark alias Iron Man? Un giorno vicino o lontano, nel futuro remoto, quando lui non ci sarà più?

Non mi preoccupa che possano rubarmi l'anima del personaggio, perché conosco da quelle parti tre o quattro baldi giovani o giovanette che prendono le decisioni e so che una cosa del genere non me la farebbero mai, con o senza di me. [...] Certo, chi verrà dopo magari ci penserà. Bene, vorrei dichiarare qui che intendo querelare tutti i futuri executive, alla cieca. [E se sarò morto] i miei avvocati saranno ancora molto attivi!