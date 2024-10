Nicolas Cage contro l'IA, rivolto ai giovani attori: "Proteggete il vostro strumento, la vostra performance"

News Cinema

Nicolas Cage, tra poco in Longlegs, dal palco del Newport Beach Film Festival ha esortato attori e attrici emergenti a stare molto attenti ai nuovi contratti delle major. In particolare alle righe piccole con cui si possono alterare digitalmente le performance e/o riutilizzarle.

Nicolas Cage non ci sta: interprete da pochissimo dell'apprezzato horror Longlegs, al cinema dal 31 ottobre, il mitico Nic è tornato su un argomento che gli sta particolarmente a cuore, cioè l'uso dell'IA nel rielaborare le performance di attori e attrici. Dal palco del Newport Beach Film Festival l'attore premio Oscar, amato per la sua franchezza e personalità fuori dal coro, oltre che per le sue interpretazioni, ha voluto mettere in guardia i colleghi dai nuovi contratti formulati dalle major, anche in base alle ultime regolamentazioni. Leggi anche Nicolas Cage sul cammeo in The Flash: "Non ho fatto quella scena così come si vede"

Nicolas Cage: "La performance cinematografica per me è un processo artigianale"

Per contestualizzare quanto Nicolas Cage ha detto, chiariamo come stanno le cose oggi a Hollywood, dopo gli scioperi il braccio di ferro dell'anno scorso tra il sindacato SAG-Aftra e l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers. Ci sono adesso due tipi di Intelligenza Artificiale applicate alle performance di attori e attrici: l'EBDR, cioè l'Employment-Based Digital Replica e l'ICDR, cioè l'Independently Created Digital Replica. Nel primo caso il lavoro digitale su voce e fattezze dipende dall'assunzione effettiva di una persona per un determinato progetto: nel caso si estenda questa partecipazione con l'IA, basandosi sul lavoro già fatto, la persona viene pagata ugualmente come se recitasse sul serio. Nel secondo caso, c'è solo un accordo commerciale per l'uso di voci e fattezze, senza coinvolgimento diretto, come accade per esempio quando si riproducono attrici o attori defunti. Sappiamo che Nicolas è assolutamente contrario alla seconda opzione, perché ha già detto che, una volta morto, vuole rimanere tale. Ma ora esprime dubbi anche sull'EBDR: riconoscimento economico o meno, non gli piace affatto.

La performance cinematografica per me è un processo molto artigianale, organico, creato da zero. Viene dal cuore, dall'immaginazione, dai pensieri, dai dettagli, dalla riflessione, dal coltivare un'idea, dal prepararsi. [...] In giro c'è una nuova tecnologia, una tecnologia con la quale non mi sono dovuto confrontare se non recentemente, dopo 42 anni di lavoro. Ma questi dieci attori e attrici, questa generazione, lo farà di certo, la chiamano EBDR. Questa tecnologia vuole il vostro strumento. Come attori siamo strumenti, solo che non ci nascondiamo dietro a chitarre e batterie. [...]

Gli studios lo vogliono per cambiare la vostra faccia dopo che avete già girato: possono cambiarti la faccia, cambiarti la voce, cambiare le battute che pronunci, cambiare il tuo linguaggio del corpo, cambiarti la performance. [...]

Io vi chiedo, se uno studio vi avvicina per farvi firmare un contratto, chiedendovi il permesso per usare l'EBDR sulla vostra performance, voglio che consideriate quello che chiamerò MVMFMCMI: la Mia Voce, la Mia Faccia, il Mio Corpo, la Mia Immaginazione. La mia performance, in sostanza. Proteggete il vostro strumento.