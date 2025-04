Robert De Niro riceverà la Palma d'Oro Onoraria al Festival di Cannes 2025

News Cinema

Il leggendario attore americano verrà omaggiato dal Festival dove per due volte hanno vinto la Palma d'Oro come miglior film dei titoli che lo vedevano protagonista.

Da poco - e un po' in sordina - passato nei cinema come doppio protagonista del mafia movie The Alto Knights, Robert De Niro, 81enne leggenda vivente della recitazione, riceverà la Palma d'Oro Onoraria del Festival di Cannes 2025. Il riconscimento gli verrà consegnato nel corso della cerimonia d'apertura della 78esima edizione della manifestazione, che si terrà la sera del 13 maggio prossimo.

De Niro, che a Cannes è stato presidente di giuria nel 2011, ha dichiarato per l'occasione di provare "un forte sentimento di vicinanza per il festival; in particolare in questo periodo in cui nel mondo ci sono sempre più spinte che ci dividono, Cannes ci riunisce: narratori, cineasti, appassionati e amici. È come tornare a casa".

Personaggio che davvero non ha bisogno di presentazioni, a lungo attore feticcio di Martin Scorsese, collaboratore di tutti i grandi (da De Palma a Coppola, passando per Bertolucci, Cimino e tantissimi altri), De Niro è stato in carriera il protagonista di due film che Cannes hanno vinto la Palma d'oro: Taxi Driver e Mission.