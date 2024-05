Road House 2 confermato, ritorna Jake Gyllenhaal nel film degli Amazon MGM Studios

News Cinema

Gli Amazon MGM Studios sono molto più che contenti dei risultati di Road House, in termini di visualizzazioni. Il sequel è in cantiere, l'attore tornerà nei panni del protagonista Dalton.

Un remake che ha più successo dell'originale? Questo sembra essere accaduto a Road House, film originale Prime Video con Jake Gyllenhaal, remake del Duro del Road House con Patrick Swayze. È stato infatti ufficialmente annunciato un Road House 2 dagli Amazon MGM Studios, durante l'evento "upfront", tenuto per gli inserzionisti pubblicitari. Gyllenhaal sarà ancora della partita, e non gli conviene defilarsi: pare che le visualizzazioni su Prime siano schizzate alle stelle... Leggi anche Road House: Jake Gyllenhaal contraddice il regista Doug Liman sulla scelta di mandarlo in streaming e non al cinema

Jake Gyllenhaal torna in Road House 2, l'annuncio ufficiale di Amazon