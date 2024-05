Riviera International Film Festival: ecco tutti gli incontri in streaming

News Cinema

Prende il via domani 7 maggio a Sestri Levante il Riviera International Film Festival. Dalla pagina Facebook della manifestazione sarà possibile assistere in streaming a tutti gli incontri con le star del festival. Ecco orari e programma.

Ci siamo quasi! Domani 7 maggio si inaugura a Sestri Levante l'edizione 2024 del Riviera International Film Festival, che si concluderà il 12 maggio. Comingsoon.it è media partner di questa interessante manifestazione, che abbraccia cinema e serialità e ha un concorso riservato ad opere realizzate da registi under 35. Noi saremo presenti in loco per darvi notizia degli eventi e degli ospiti del festival, che, a chi non può esserci di persona, offre anche quest'anno la possibilità di assistere agli incontri comodamente da casa, grazie allo streaming sul canale Facebook del festival a questo indirizzo: www.facebook.com/rivierainternationalfilmfestival/

Gli orari degli incontri del RIFF 2024

mercoledì 8 maggio ore 15.30 panel industry "Nuove tendenze produttive del broadcast e streaming con Nicole Morganti e Nils Hartmann; ore 17.00 incontro con Martina Stella

giovedì 9 maggio ore 15.00 panel presentazione Celebrity Hunted di Amazon con Belen e Cecilia Rodriguez; ore 17.00 presentazione sceneggiatura inedita di Michelangelo Antonioni, incontro con la moglie Enrica Fico; ore 18.00 panel nuova stagione serie Tv Blocco181 di Sky incontro con il regista Ciro Visco e gli interpreti Andrea Dodero e Fadh Triki; ore 19.30 panel serie Tv Rai Un Professore, incontro con gli interpreti Damiano Gavino e Nicolas Maupas

venerdì 10 maggio ore 15.00 panel serie Tv di Netflix Supersex con interprete Gaia Messerklinger e sceneggiatrice Francesca Manieri

sabato 11 maggio ore 12.30 incontro con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales; ore 16.00 incontro con Ambra Angiolini; ore 17.15 incontro con i registi in concorso; ore 18.00 panel serie Tv Rai Il Santone con interpreti Rossella Brescia e Carlotta Natoli.