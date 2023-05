Ritorno al futuro, Michael J. Fox ancora sul reboot: "Fate come volete, io sono già stato pagato"

News Cinema

All'ennesima domanda sulla sua opinione su un eventuale reboot di Ritorno al futuro, Michael J. Fox ha risposto in maniera spiritosa. Non si arrabbierebbe, ma è davvero necessario reinventare un film pressoché perfetto?

Ogni tanto qualcuno ritira fuori l’ipotesi di un remake di Ritorno al futuro. Di solito è qualche giornalista che, intervistando Michael J. Fox, gli chiede la sua a proposito di una reinvenzione del favoloso film di Robert Zemeckis uscito nel 1985 e seguito da Ritorno al futuro al futuro 2 e Ritorno al futuro 3. In base a ciò che sappiamo, tanto Robert Zemeckis quanto Bob Gale sono sempre stati contrari, quindi non allarmatevi: per ora il pericolo non c’è, ma abbiamo comunque un commento del protagonista, che ha detto la sua a un giornalista di Variety.

Ma siete proprio sicuri di voler fare un reboot di Ritorno al futuro?

Da persona straordinaria e uomo garbato che è, Michael J. Fox non ha sputato veleno sull’ipotesi di un rifacimento di Ritorno al futuro. Al contrario ha espresso pacatamente la sua opinione facendo perfino una battuta di spirito. "Non sono un fanatico" - ci ha tenuto a precisare l’attore. "Fate come volete, è il vostro film. Io sono già stato pagato". Questa affermazione non sta a significare che Michael sente il desiderio di un reboot o di un remake, perché secondo lui, così come per i sopracitati Zemeckis e Gale, non si tratta di una buona idea. "Non credo si debba per forza fare" - ha detto. "Credo che Bob e Bob abbiano fatto la cosa giusta. Non penso che il film abbia bisogno di un reboot, cosa c’è ancora da spiegare? Esiste una maniera migliore per raccontare la storia? Ne dubito".

Il giornalista di Variety ha anche domandato a Michael J. Fox se, alla fine della trilogia, qualcuno lo avesse contattato per girare un nuovo film della serie. "Sono certo che qualcuno ci abbia pensato" - ha risposto Michael. "Ma avevo scoperto da non molto di avere il Morbo di Parkinson, e quindi non so se avrei accettato. Subito dopo il terzo film, qualcuno potrebbe averne parlato, ma io non sono mai stato coinvolto in queste conversazioni".

Sappiamo che Christopher Lloyd si divertirebbe a continuare l’avventura di Marty e Doc, a patto che qualcuno gli presenti un’ottima sceneggiatura. L’attore ha detto che, visto lo splendido rapporto che ha con Michael J. Fox, lo convincerebbe a tornare nella mitica DeLorean.

Ricordiamo che in autunno Michael J. Fox, sempre a proposito di un nuovo Ritorno al futuro, aveva fatto una raccomandazione ben precisa: protagonista del viaggio nel tempo deve essere una ragazza.