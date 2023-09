Ripercorriamo la carriera di Brian De Palma attraverso alcuni dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'iconico autore di Carrie, lo sguardo di Satana e del primo Mission: Impossible compie oggi 83 anni. Ecco cinque dei suoi film in streaming maggiormente apprezzati.

Auguriamo oggi felice compleanno al grande Brian De Palma per i suoi ottantatre anni. Anche se da ormai un po’ di tempo non realizza film capaci di incontrare il sostengo di pubblico e critica, si tratta davvero di uno dei grandi autori della storia del cinema americano contemporaneo: un cineasta che col suo stile virtuosistico, applicato al desiderio di mettere in scena le pulsioni nascoste del tessuto sociale, ha realizzato alcuni tra i capolavori più disturbanti e feroci dei nostri tempi. Eccovi dunque i cinque film in streaming che amiamo di Brian de Palma, con un’ultima annotazione polemica: il suo capolavoro assoluto Carlito’s Way (1993, foto principale) non è disponibile sulle nostre piattaforme da anni. Per favore, qualcuno rimedi. Per il resto, buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Brian De Palma

Carrie, lo sguardo di Satana

Vestito per uccidere

Blow Out

The Untouchables - Gli intoccabili

Mission: Impossible

Carrie, lo sguardo di Satana (1976)

Il grande successo dell’adattamento cinematografico dal romanzo di culto di Stephen King ci mostra un Brian De Palma che non ha davvero paura di affrontare e sfidare le convenzioni. Il ritratto della giovane, indifesa e terrificante protagonista viene sviluppato con un’ambiguità scioccante, proprio perché ammaliante. Sissy Spacek è semplicemente perfetta, e ottiene la nomination all’Oscar così come la vera antagonista, terrificante Piper Laurie. Carrie, lo sguardo di Satana possiede dei momenti ancora oggi insuperati, come ad esempio gli occhi sbarrati e minacciosi del Cristo inchiodato nel crocifisso. Film pazzesco. In tutti i sensi. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Vestito per uccidere (1980)

Probabilmente il lungometraggio più personale di Brian De Palma, quello in cui racconta la pulsione al voyeurismo legandola magistralmente ai desideri e alla libido sopita della middle-class americana. Tra Dario Argento e Alfred Hitchcock, Vestito per uccidere si dipana come un viaggio elegante e allucinato dentro un universo morboso, deviato eppure tangibile, ovvero quello in cui tutti viviamo. Angie Dickinson è sensuale e innocente nella sua miglior prova di sempre, Michael Caine strepitoso nel mettersi in gioco. Non il nostro preferito di De Palma fin troppo disturbante per noi poveri puritani…Disponibile su Amazon Prime Video.

Blow Out (1981)

Ancora una volta la dimensione cinefila dell’autore, la sua volontà di rendere omaggio ai grandi del passato, si fonde magnificamente col suo studio del genere e della tensione applicata al cinema. Stavolta la cartina di tornasole “alta” è il Michelangelo Antonioni di Blow Up, rivisitato da De Palma attraverso un thriller geniale che ricostruisce la realtà dei fatti con minuzia e grande senso dello spettacolo. John Travolta è ostico e sfortunato protagonista di Blow Out, uno dei film “teorici” di De Palma, ma sorretto da una notevole sceneggiatura. E il finale proprio non fa prigionieri…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Il film perfetto di De Palma, una ricostruzione storica accurata, precisa ed elegantissima. Una sceneggiatura di ferro di David Mamet, capace di costruire personaggi corposi interpretati con altrettanta pienezza da Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery Oscar come non protagonista, Andy Garcia e tutti gli altri. The Untouchables - Gli intoccabili possiede la forza delle grandi ballate del crimine, e la sequenza della scalinata alla stazione di Chicago rimane inarrivabile. Capolavoro. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Mission: Impossible (1996)

Il maggior successo commerciale della carriera di Brian De Palma lancia Tom Cruise nel vorticoso primo episodio del franchise popolare. Mission: Impossible funziona come giocattolo iper-tecnologico dal rendimento sicuro e dallo spettacolo garantito. La sequenza dentro il laboratorio è leggenda, Jon Voight e Kristin Scott-Thomas nel cast alzano il livello dell'operazione, ci si diverte un mondo con quel giusto tocco di frivolezza che non guasta mai. Non il migliore del franchise, ma di certo un ottimo inizio…Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount +.