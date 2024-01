Rino Gaetano: a Roma dal 16 febbraio la prima mostra sul cantautore italiano

News Cinema

Rino Gaetano: dal 16 febbraio a Roma sarà possibile tuffarsi nel mondo e nella musica dell'ironico cantautore pugliese grazie alla prima mostra a lui dedicata.

Dal 16 febbraio, il Museo di Roma in Trastevere ospiterà la mostra Rino Gaetano, che sarà possibile visitare fino al 28 aprile. Trastevere è uno dei quartieri più amati da Rino Gaetano fin dai tempi del Folkstudio.

Innovativo e ribelle, Rino Gaetano ha segnato la storia della musica italiana e le sue canzoni, soprattutto alcune, sono diventate veri e propri manifesti, esempi di grande denuncia sociale sempre caratterizzati da una tagliente ironia. Morto a soli 30 anni in un incidente stradale, Rino Gaetano ha scritto brani indimenticabili, diventando una celebrità all’indomani della presentazione di "Gianna" al Festival di Sanremo del 1978.

Rino Gaetano: cosa è in mostra alla mostra

Rino Gaetano è la prima mostra dedicata al cantautore tarantino e senza la collaborazione e la generosità di Anna Gaetano, sorella di Rino, sarebbe stato impossibile allestirla. Ecco i memorabilia esposti:

documenti

foto

cimeli artistici

la raccolta dei dischi, video, strumenti musicali

oggettiabiti di scena come l'accappatoio indossato durante il Festivalbar all'Arena di Verona e la giacca in pelle utilizzata a Sanremo

manifesti

la collezione di cappelli

Nel corso dell'evento Rino Gaetano sarà possibile assistere alle performance live di Alessandro Gaetano, che eseguirà alcuni dei brani dello zio.

Curata da Alessandro Nicosia e Alessandro Gaetano, e promossa da da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l'esposizione Rino Gaetano è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Con il patrocinio del Ministero della Cultura e la media partner di Rai che conserva la maggior parte dei filmati che riguardano l’artista e con la collaborazione di Universal Music Publishing Group.

Rino Gaetano tra cinema e tv

Essendo diventato fin da subito una testa di serie della musica italiana, Rino Gaetano è stato raccontato in tv, in programmi come La Storia Siamo noi e Vite straordinarie. Nel 2007 è andata in onda la miniserie Ma il cielo è sempre più blu, diretta da Marco Turco e con protagonista Claudio Santamaria, affiancato da Laura Chiatti e Kasia Smutniak. Ad Anna Gaetano non piacque, perché, secondo lei, descriveva Rino come un alcolizzato e mancava di accuratezza nella parte finale. A Rino Gaetano è stato dedicato, nel 2010, il cortometraggio Non voleva essere il giullare, diretto da Paolo Scarlato.