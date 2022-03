Ricordando Lucio Dalla: stasera in prima serata su Rai3 Per Lucio, il documentario di Pietro Marcello

News Cinema

Il 1° marzo di dieci anni fa ci lasciava uno dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana. Come parte di un programma speciale di celebrazioni voluto dalla Rai, questa sera in prima visione verrà trasmesso il bellissimo documentario su Dalla presentato alla Berlinale del 2021.

Il 1° marzo 2012 moriva per un infarto Lucio Dalla, artista impareggiabile, protagonista assoluto della scena musicale italiana. Domani, 4 marzo sarebbe stato il suo 79esimo compleanno.

Da alcuni giorni la Rai sta rendendo omaggio al genio di Dalla con una programmazione dedicata spalmata sulle reti televisive e quelle radiofoniche, e questa sera, giovedì 3 marzo 2022, su Rai3, come parte di questa programmazione, andrà in onda un documentario imperdibile, e forse non solo per gli amanti di Dalla: Per Lucio.

Presentato in prima mondiale alla Berlinale del 2021, Per Lucio è un film diretto da Pietro Marcello, il regista di Martin Eden e altri importanti titoli del cinema italiano contemporaneo, ed è "un viaggio nell'immaginario poetico dell'artista, che ripercorre non solo la vita dell'autore, ma la sua carriera, e mescola realtà e immaginazione, attingendo a un abbondante bacino, dato dai vari repertori, che contengono materiali pubblico e privato".

Nelle mani di Marcello, il racconto della vita di Dalla, tracciato anche attraverso le testimonianze di amici storici del cantautore, come il suo manager Tobia o il filosofo Stefano Bonaga, diventa anche quello della storia del nostro paese, e degli italiani, e delle figure che Dalla ha cantato, raccontato e celebrato con le sue canzoni. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Per Lucio, o quello che Pietro Marcello aveva raccontato di Dalla e del suo film.

Per Lucio: il trailer del documentario