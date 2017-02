Ricordando Liz Taylor a 85 anni dalla sua nascita

La prima volta che ho visto Elizabeth Taylor al cinema avevo poco più di 8 anni e il film era l’intramontabile Piccole donne, dal romanzo di Louisa May Alcott. Delle quattro povere ragazze March - al di là della disgraziata Beth, prematuramente scomparsa - la mia preferita era il maschiaccio Jo, mentre la bionda, boccoluta e impertinente Amy (personaggio di Liz) non mi era affatto simpatica, pur avendo più appeal e grinta della brava e timida Meg. Più tardi, crescendo a pane e cinema hollywoodiano, l’attrice dai magnifici occhi viola l’ho vista in tanti altri film, dai vari Lassie a Gran premio, da Il padre della sposa allo shakespeariano La bisbetica domata, passando per Un posto al sole e Ivanhoe, fino all’ultimo I Flintstones. Ma dove l’ho amata di più è stato ne Il gigante, indimenticabile epopea familiare texana che ho gustato come un frutto succoso almeno 12 volte, non per James Dean e Rock Hudson, ma per Liz e per una scena in cui i piccoli di casa piangevano davanti alla "versione cucinata" e quindi morta di un tacchino con cui avevano amorevolmente giocato. Stava bene Elizabeth "fenomeno extra-sensoriale pagano" (come alcuni l’hanno definita) al fianco di quei due talentuosi attori, forse perchè a unirli era prima di tutto una grande amicizia, tanto che, quando Dean morì, lei si fece ricoverare per breve tempo in un ospedale psichiatrico.

Era una buona amica per gli uomini l’ex bimba-prodigio dei primi anni ‘40: per Montgomery Clift - che soccorse subito dopo l’incidente che lo sfigurò - e per lo stesso Hudson, la cui morte la spinse a creare la American Foundation for AIDS Research. E per Michael Jackson, che le mise a disposizione il ranch Neverland per il suo ottavo matrimonio e il cui funerale fu la sua ultima apparizione in pubblico. Con le donne, forse, l’attrice non era altrettanto premurosa e magnanima: in molti ricordano di quando portò via all’amica Debbie Reynolds il marito Eddie Fisher, abbandonato nel ’63 per Richard Burton alias il Marco Antonio di Cleopatra, il kolossal più costoso della storia del cinema. Che incubo quel set, ma anche l’inizio di una passione travolgente e profondissima divenuta proficuo sodalizio artistico (altri nove film insieme), innaffiata di champagne e whisky, attraversata da litigi e riconciliazioni e rinnovata - nel 2013, e quindi oltre i confini della vita - dalla vicinanza delle rispettive stelle sulla Walk of Fame di Hollywood.

Vincitrice di due Oscar (per Venere in visone e Chi ha paura di Virginia Woolf?), l’adolescente anni Cinquanta non ebbe nè modo nè tempo di vivere la prima giovinezza, forse per via di una madre che la costringeva a concentrarsi sul lavoro insegnandole a piangere a comando. A 18 anni già si sposò (con Conrad Nick Hilton) e a 19 era sensuale e languida proprio come una donna adulta mentre seduceva Montgomery Clift nei panni dell’annoiata e benestante Angela Vickers di Un posto al sole. Beh, sensuale lo è sempre stata Liz, e disinibita al punto giusto, tanto da aver avuto un ruolo chiave nella rivoluzione sessuale degli anni Sessanta. Fra l’altro fu una delle prime attrici a posare quasi nuda per Playboy. Di copertine di riviste, poi, ne ha avute tante (c’è chi dice 1000), mentre 100 è il numero delle volte che è stata ricoverata in ospedale, perchè nonostante la straordinaria presenza scenica e un corpo che occupava prepotentemente lo spazio, la testimonial di 12 fragranze era cagionevole e ha combattuto persino contro il cancro. Ma è di cuore che è morta, a 79 anni, dopo essere stata costretta su una sedia a rotelle per diverso tempo.

Non sappiamo dire se la Taylor sia stata una donna felice. Probabilmente era fragile, ma non per questo poco determinata, come si dimostrò quando, a 27 anni, si convertì con convinzione all’ebraismo o nel momento in cui, dopo La gatta sul tetto che scotta, se ne infischiò dell’accordo informale che suo marito Mike Todd (morto in un incidente aereo) aveva fatto con la MGM e che prevedeva che il film con Paul Newman avrebbe segnato la sua ultima apparizione sul grande schermo. Che film La gatta! La Taylor era bellissima, magnifica e passionale in quell’adattamento dell’omonima pièce di Tennessee Williams nel quale cercava di combattere l’impotenza di un marito rabbioso e autodistruttivo. L’anno seguente Elizabeth si superò in Improvvisamente l’estate scorsa (sempre da un testo di Williams), dove, oltre a indossare un costume bianco intero che le stava magnificamente, interpretò a meraviglia l’instabile Catharine Holly, custode di un bruciante segreto. Questi due bellissimi fim, insieme a Chi ha paura di Virginia Woolf? - per cui la Taylor volle ingrassare e imbruttirsi - fanno della ex signora Michael Wilding una delle più grandi interpreti drammatiche di sempre, capaci di raccontare il cuore umano così come lo hanno indagato maestri della scrttura teatrale del calibro di Edward Albee, per fare soltanto un esempio.

Scomparsa nel 2011, l’ultima vera diva hollywoodiana, compirebbe oggi 85 gloriosi anni. Abbiamo deciso di festeggiarla con una photogallery anche se non è più fra noi.