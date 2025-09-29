News Cinema

Il grande regista texano Richard Linklater riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma dove sarà presentato il suo ultimo film Nouvelle vague. Ma non solo, ecco gli altri premiati della manifestazione.

A pochi giorni di distanza dalla presentazione del programma, la Festa del Cinema di Roma annuncia come anticipato nuovi ospiti e i suoi riconoscimenti speciali. Prima di tutto, il Premio alla Carriera per Richard Linklater, che presenterà di persona anche il suo ultimo film, l'omaggio tutto francese Nouvelle vague, sulla lavorazione di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, presentato con successo allo scorso Festival di Cannes. A regalare ulteriore interesse alla premiazione, riceverà il riconoscimento dalle mani di Maro Bellocchio.

Ma non solo, il grande regista tedesco Edgar Reitz riceverà il Premio Master of Film da Nanni Moretti. mentre il premio Progressive alla Carriera andrà alla regista newyorkese Nia DaCosta: ad assegnare il riconoscimento la direttrice artistica Paola Malanga.

La Festa del Cinema assegnerà quindi il Premio alla Carriera a Richard Linklater, tra i massimi autori del cinema americano contemporaneo, regista di opere come la trilogia “Before” (Prima dell’alba, Before Sunset – Prima del tramonto e Before Midnight) e lo struggente e rivoluzionario Boyhood. Linklater, unico nella sua capacità di esplorare le possibilità del linguaggio e confrontarsi coi generi più disparati, presenterà al pubblico della Festa Nouvelle Vague, uno dei titoli più applauditi dello scorso Festival di Cannes: il film vive attimo per attimo la creazione di un cult movie, Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Il riconoscimento sarà consegnato da un grande protagonista del cinema italiano, il regista Marco Bellocchio, nel sessantesimo anniversario di I pugni in tasca, esordio capolavoro della nostra “nuova onda”.

A Edgar Reitz sarà conferito il Premio Master of Film: il cineasta tedesco, che con Heimat ha segnato in maniera indelebile la storia della settima arte, sarà alla Festa con il suo nuovo lavoro, Leibniz – Chronicle of a Lost Painting, grazie al quale corona il sogno, coltivato per tutta la vita, di confrontarsi con uno dei maggiori filosofi tedeschi. Il risultato è un film sorprendentemente agile, fresco, trascinante. A consegnare il premio Master of Film sarà uno dei maggiori registi del nostro cinema: Nanni Moretti.

Il premio Progressive alla Carriera andrà alla regista newyorkese Nia DaCosta, importante talento emergente del cinema contemporaneo, autrice di acclamati titoli come il crime Little Woods, esordio premiato al Tribeca Film Festival con il Nora Ephron Prize; l’horror Candyman, primo film diretto da una donna afroamericana ad aprire in testa al box office USA; il fantasy The Marvels, trentatreesimo film del Marvel Cinematic Universe. In attesa di 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, nuovo capitolo della famosa saga in uscita nel 2026, Nia DaCosta sarà ospite della Festa con Hedda, originale rilettura cinematografica – adrenalinica, trasgressiva ed esplicitamente femminista – di “Hedda Gabler”, il dramma pubblicato da Henrik Ibsen nel 1890. Ad assegnare il Premio Progressive alla Carriera sarà la Direttrice Artistica della Festa del Cinema, Paola Malanga.