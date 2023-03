Return to Silent Hill: gli aggiornamenti sul nuovo film di Christoph Gans

News Cinema

Come sappiamo dallo scorso ottobre, Christophe Gans sta preparando un nuovo film di Silent Hill e adesso si conoscono i protagonisti, il titolo e la trama.

A ottobre dello scorso anno vi avevamo dato la notizia che Christophe Gans sarebbe tornato sul luogo del delitto, ovvero nel mondo nato dal videogame Silent Hill, di cui aveva diretto nel 2006 l'ottimo adattamento e omonimo adattamento cinematografico. Di Return to Silent Hill, che porta al cinema Silent Hill 2, adesso si da un po' di più, sia riguardo alla trama che al cast. Le riprese inizieranno il mese prossimo e si svolgeranno in Germania e nell'Europa dell'Est.

Return to Silent Hill: protagonisti e trama

Protagonisti di Return to Silent Hill sono Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson. Il primo interpreterà James, un uomo distrutto dopo essere stato separato dal suo unico amore (Anderson). Quando una lettera misteriosa lo richiama a Silent Hill per cercarla, trova la città irriconoscibile e trasformata da un'ignora malvagità. Mentre James scende sempre più profondamente nell'oscurità, incontra delle figure terrificanti sia nuove che conosciute e inizia a mettere in dubbio la sua salute mentale, mentre lotta per mantenere il senso della realtà e resistere abbastanza a lungo da salvare il suo amore perduto.

Questa la dichiarazione in proposito di Christoph Gans: "Return to Silent Hill è una storia d'amore mitologica su una persona così innamorata che è disposta ad andare all'inferno per salvare qualcuno. Sono felicissimo di avere i meravigliosi talenti di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson per accompagnarci nel viaggio in un mondo di horror psicologico che spero soddisfi e stupisca i fan di Silent Hill". Il produttore Victor Hadida ha aggiunto: "Christophe ed io abbiamo lavorato a stretto contatto coi nostri partner della Konami, mentre loro aggiornano il videogame, per creare anche una versione di Silent Hill per il pubblico cinematografico contemporaneo. Troverete ancora gli iconici mostri, ma ci saranno anche nuovi design. Siamo convinti che questo nuovo film e il gioco aggiornato della Konami, uniti spingeranno il franchise negli anni futuri".

Per quanto ci riguarda, pur da non giocatori, siamo molto curiosi di questo ritorno a Silent Hill, alle atmosfere e ai mostri inquietanti creati dal videogame e portati sul grande schermo da Gans, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Sandra Vo-Ahn e William Joseph Schneider.