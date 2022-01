Red One con Dwayne Johnson: cosa sappiamo di nuovo sullo scatenato film di Natale

News Cinema

Il produttore di Red One, che arriverà probabilmente a fine 2022, ci svela nuovi dettagli sul film natalizio con protagonista Dwayne Johnson che sappiamo essere una commedia d'azione.

Impossibile stare dietro a Dwayne Johnson, che lega il suono nome a una molteplicità di progetti e che ci racconta la sua quotidianità attraverso la sua pagina Instagram. Tutto questo per dire che, se non vi ricordate di un film natalizio intitolato Red One che lo vedrà protagonista, siete perdonati, a patto di leggere le novità di cui ci informa produttore Hiram Garcia.

Cosa sapevamo su Red One

Nel mese di giugno vi avevamo detto che Red One era targato Amazon Studios, che il regista era Jake Kasdan, che sarebbe stato un film d'azione e che a scriverlo ci avrebbe pensato Chris Morgan, sceneggiatore di Hobbs & Shaw e della maggior parte dei film della saga di Fast & Furious. Della trama non sapevamo granché, ma del film era arrivata la seguente misteriosa descrizione: "Una commedia d'azione e avventura in giro per il mondo, che immagina un universo completamente nuovo da esplorare all'interno dei film natalizi". Dandovi la notizia ci eravamo anche chiesti se il Red One del titolo alludesse a Babbo Natale e se proprio The Rock, che ha già impersonato la fatina dei denti, e quindi una figura immaginaria dispensatrice di doni ai bambini, lo avrebbe interpretato.

I nuovi dettagli sul film

In un'intervista a Collider, Hiram Garcia della Seven Bucks Production (a cui dobbiamo anche Red Notice, Black Adam e il prossimo Jumanji) ci ha fornito preziose informazioni sul film natalizio con Dwayne Johnson. Ecco le sue parole:

Quello che posso dirvi è che un film di Natale grandioso. Abbiamo sempre voluto fare un film di Natale, ma non inventarci il tipico film di Natale con qualcosa in più, e mi riferisco al tono del film. Abbiamo cercato qualcosa che fosse coerente con ciò che fa Dwayne Johnson e con il modo in cui fa, e con cosa è capace di restituirci. Siamo ad avere l'idea per un film di Natale divertentissimo, ma con il tono di Hobbs & Shaw e soprattutto con il tono e le atmosfere di Guardiani della Galassia, perché abbiamo a che fare con una serie di folli elementi della mitologia natalizia, ribaltiamo un sacco di luoghi comuni e abbiamo una serie di ambiziose scene d'azione in giro per il mondo.

Hiram Garcia è sceso poi nel dettaglio sul lavoro che la squadra creativa del film sta facendo:

Una delle cose che ci piacciono di questo progetto è che non siamo riusciti a trovare, tra tutti i film di Natale che sono stati fatti, uno che fosse simile a questo, almeno in termini di tono e di proporzioni, quindi siamo emozionati perché stiamo facendo qualcosa di intentato. Mentre ne stiamo parlando con Jake Jake Kasdan e Chris Morgan, ci sentiamo sempre più elettrizzati pensando a come ribalteremo tutta la mitologia sul Natale che la gente ben conosce, facendo qualcosa di fantastico che renderà le vacanze ancora più gradite e reali

Dwayne Johnson non sarà Babbo Natale

La fonte della nostra notizia ci informa infine che Dwayne Johnson non interpreterà Babbo Natale, come aveva detto, in autunno sempre Hiram Garcia:

E’ buffo, ma Dwayne non interpreta Babbo Natale. Non so perché, ma tutti pensano che sarà lui Babbo Natale. Dwayne non interpreta Babbo Natale ma qualcuno di veramente favoloso.