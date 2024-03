Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice: il trailer italiano ufficiale del film di Zack Snyder

News Cinema

Debutta in streaming su Netflix il 19 aprile la seconda parte del dittico di Rebel Moon, la cui prima parte, Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco. Ecco il trailer.

Dal 19 aprile sarà possibile vedere in streaming su Netflix la seconda e conclusiva parte del dittico di fantascienza ideato e diretto da Zack Snyder, quello che si è aperto qualche mese fa con Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco.

La seconda parte si intitola Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, dal soprannome del personaggio protagonista che nel film è interpretato da Sofia Boutella.

Tornano ovviamente nel cast molti dei protagonisti del primo film: da a Charlie Hunnam a Cary Elwes, passando per Jena Malone, Michiel Huisman, Ed Skrein, Djimon Hounsou, Corey Stoll, Stuart Martin, Bae Doo-na e molti altri.

Ecco la trama ufficiale del film:

REBEL MOON - PARTE 2: LA SFREGIATRICE continua l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.

Nato come progetto legato all'universo di Star Wars, poi scartato della Disney, il dittico di Rebel Moon declina secondo lo stile e la sensibilità di Zack Snyder molti dei temi e dei personaggi della saga di George Lucas ma anche di molti altri universi della fantascienza, come quello di Dune e non solo.

Ecco il trailer italiano ufficiale di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice.