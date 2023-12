Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, ecco il Teaser ufficiale

News Cinema

Arriverà il 19 aprile in streaming su Netflix il secondo e conclusivo capitolo dell'ambiziona saga sci-fi di Zack Snyder iniziato con Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco. Ecco il teaser del film.

In queste giornate di feste di fine anno, molti di voi avranno visto, o vedranno a breve, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del fuoco, la prima parte dell'ambizioso e magniloquente dittico di fantascienza firmato da Zack Snyder: un regista di quelli che, di solito, o lo si ama o lo si odia, l'autore del contestatissimo Justice League e della director's cut richiesta a gran voce dal fandom, in contrapposizione alle ingerenze della Warner sul film "ufficiale" intitolata Zack Snyder's Justice League.

La seconda parte di questa nuova über-opera sci-fi di Snyder si intitola Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, e sarà disponibile in streaming su Netflix solo dal 19 aprile prossimo. Intanto, però, la piattaforma ha già reso disponibile online il primo teaser trailer del film, che vi proponiamo qui di seguito con la sua trama ufficiale:





Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L'uomo d'acciaio e Army of the Dead arriva REBEL MOON, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Gli eserciti del tirannico Regent Balisarius minacciano un tranquillo insediamento su una luna ai confini dell'universo. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l'unica speranza di sopravvivenza e riceve l'incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l'ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l'aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.