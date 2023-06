Rebel Moon, le prime foto ufficiali del film Netflix diretto da Zack Snyder

News Cinema

Netflix ha svelato le prime immagini ufficiali di Rebel Moon, prossimo lavoro diretto da Zack Snyder e in arrivo a dicembre sulla piattaforma streaming. Qualche mese fa, Netflix aveva confermato il cast ufficiale del kolossal fantascientifico, composto da diversi collaboratori di altri film di Snyder come Ray Fisher (Jaustice League), e Jena Malone.

Il film è stato annunciato nel 2021, con una sceneggiatura curata da Shay Hatten (Army of the Dead), Kurt Johnstad (300, Atomica Bionda) e lo stesso Snyder. Descritto come una avventura fantascientifica, Rebel Moon seguirà la storia di una pacifica colonia ai confini della galassia, minacciata dalle truppe del Reggente Balisarius (Fra Fee). Protagonista della pellicola sarà la giovane Kora (Sophia Boutella), inviata dal suo popolo alla ricerca di guerrieri che possano aiutarli a combattere una guerra che sembra senza speranza. Grazie alle prime foto diffuse da Netflix è stato possibile scoprire nuovi e interessanti dettagli sui personaggi che vedremo nel film.

Kora è una donna dal passato misterioso, ex membro dell'Imperium e che vive sulla luna Vedt: la ragazza cercherà l'aiuto dei guerrieri più forti della galassia, provenienti da mondi diversi e in cerca di vendetta, tra cui Kai (interpretato da Charlie Hunnam), definito come un pilota e mercenario spaziale, Michael Huisman interpreta Gunnar, un contadino reclutato per la causa, Staz Nair sarà Tarak, un fabbro che serve per ripagare un debito, Doona Bae è Nemesis, uno spadaccino non del tutto umano, Ray Fisher e Cleopatra Coleman saranno una coppia di fratello e sorella combattenti per la libertà, Darrian e Devra e, infine, E. Duffy è l'ultimo membro del gruppo, Milius. Nel cast del film anche Anthony Hopkins nel ruolo di JImmy, un androide centenario. Il gruppo dovrà affrontare le truppe di Balisarius, guidata dall'Ammiraglio Noble (Ed Skrein). Altri membri del cast, in ruoli non ancora confermati, sono Charlotte Maggi, Sky Yang, Corey Stroll, Rhian Rees e Ray Porter.

A The Hollywood Reporter, Snyder ha svelato di essere stato ispirato da I sette samurai di Akira Kurosawa e dalla saga di Star Wars per dar vita al suo kolossal e che il film sarà diviso in due parti, la prima delle quali prevista per il 22 dicembre sulla piattaforma.