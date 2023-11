Rebel Moon di Zack Snyder si affaccia al cinema prima di approdare su Netflix

News Cinema

Su Netflix a Natale, l'epico Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco di Zack Snyder passerà una settimana prima in cinema selezionati, in 70mm, tra America, Canada e Inghilterra.

Alla fine sembra che, anche se soltanto per una settimana, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, primo atto della bilogia epico-fantascientifica di Zack Snyder per Netflix, passerà dalle sale cinematografiche, per ora solo in Usa, Canada e Inghilterra. Un'uscita simbolica, considerando peraltro che il regista aveva già detto di non essere particolarmente interessato alla cosa. Dove si potrà vedere esattamente Rebel Moon in sala? Leggi anche Rebel Moon - Zack Snyder spiega perché non è interessato ad un'uscita cinematografica

Rebel Moon anche al cinema, a Londra, Los Angeles, New York e Toronto