Rebecca Hall torna sul tema Woody Allen: "Non mi pento di aver lavorato con lui"

Rebecca Hall fu una dei membri del cast di Un giorno di pioggia a New York a prendere le distanze da Woody Allen pubblicamente, addirittura devolvendo in beneficenza il suo compenso, sull'onda del movimento #metoo. Al Guardian oggi spiega meglio il suo punto di vista... e in parte riconsidera la sua reazione.

Ricorderete forse il caso Un giorno di pioggia a New York del 2017: fu l'ultimo film di Woody Allen realizzato con star di Hollywood, perché il #metoo esplose verso la fine delle riprese, e venne ridiscusso dai media il caso (chiuso) delle presunte molestie del regista a sua figlia, risalente a venticinque anni prima. La maggior parte del cast (Timothée Chalamet, Selena Gomez, Rebecca Hall) prese le distanze da Allen, dando in beneficenza il proprio compenso, dichiarandosi pentito di aver lavorato con Allen, con la sensibile eccezione di Jude Law, che si dichiarò dispiaciuto del tentativo di seppellimento del film, poi recuperato dopo un processo legale sui diritti e distribuito. Oggi Rebecca Hall, parlandone con The Guardian, si pente in parte del modo in cui gestì d'impulso la cosa. Leggi anche Rebecca Hall e Tim Roth nel trailer di Resurrection, thriller psicologico presentato al Sundance

Rebecca Hall ricalibra la questione Woody Allen: "Non sono un'attivista, oggi rimarrei zitta"

Woody Allen è stata una delle personalità più attaccate dal #metoo, anche se per un caso risalente ai primi anni Novanta: Mia Farrow lo accusò di avere molestato la loro bambina Dylan, che ormai donna, sull'onda del #metoo avviata proprio dall'inchiesta di Ronan Farrow su Harvey Weinstein, ripropose la questione, come peraltro aveva fatto negli anni precedenti, sempre sostenuta da sua madre. È bene ricordare che Allen all'epoca fu effettivamente indagato, ma fu stabilito che la violenza non c'era stata. Allen, oltre ad aver negato l'accaduto, ha sempre sostenuto che la mossa di Mia fu dettata dalla rabbia per la relazione che lui aveva intrapreso dal 1990 con Soon-Yi Previn (classe 1970, diventata poi sua moglie dal 1997, figlia adottiva di Mia e del suo precedente marito André Previn). Moses Farrow, l'altro fratello di Dylan all'epoca accusatore del padre, ha ritrattato in tempi recenti, sostenendo di essere stato manipolato psicologicamente da sua madre, come sarebbe successo alla stessa Dylan, per imbastire il caso.

L'esplosione del movimento #metoo, specialmente nella sua fase iniziale, non fece prigionieri. Attori e attrici si affrettarono a prendere le distanze da chiunque fosse stato anche solo associato a casi del genere. La voltata di spalle del cast di Un giorno di pioggia a New York fu uno dei momenti più eclatanti. Oggi Rebecca Hall, che aveva lavorato con Allen anche in Vicky Cristina Barcelona (2008), dice:

Ho sentimenti contrastanti. Non è da me fare annunci pubblici di alcun tipo. Io lavoro, la mia politica è quella. Non mi vedo come "attri-vista", non sono quel tipo di persona. Ora mi pento di aver fatto quella dichiarazione, perché non penso che sia responsabilità di attori e attrici parlare di quella situazione. [...] In quel momento, la cosa più importante era credere alle donne. Naturalmente ci saranno complicazioni e sfumature in queste storie, ma stavamo ristabilendo un equilibrio. Sentivo di voler fare qualcosa di definitivo. [...]

Ma divenni solo "un'altra persona che denuncia Woody Allen e si pente di aver lavorato con lui", il che non è proprio quello che dissi. Non mi pento di aver lavorato con lui, mi ha dato una grande opportunità di lavoro ed è stato gentile con me. [...]

Oggi non direi nulla. La mia politica è recitare. Meglio non uscire allo scoperto e fare troppe dichiarazioni. Non credo che questo mi renda apatica o disimpegnata. Penso che sia solo il mio lavoro.