Razzie Awards 2024, ecco le nomination per i peggiori film

A ridosso delle nomination agli Oscar, arrivano puntuali quelle ai Razzie, per i peggiori film dell'anno trascorso: ricorrono nelle categorie I Mercen4ri, L'esorcista del Papa, Shazam! Furia degli Dei e Ant Man & The Wasp: Quantumania.

Le tradizioni si rispettano, per la 44ma volta: sono state annunciate le nomination ai Razzie 2024, quindi anche quest'anno saranno insignite dei "prestigiosi" riconoscimenti le opere, le sceneggiature e le interpretazioni più imbarazzanti del trascorso 2023. Nell'elenco, stilato con consueta goliardìa dai burloni, si ripetono alcuni lungometraggi: Shazam! Furia degli Dei, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, I Mercen4ri e L'esorcista del papa. Passiamo in rassegna i candidati... Leggi anche Razzie Awards 2023 - Trionfano Blonde e Morbius. L'elenco completo dei "vincitori" I MERCEN4RI - Expendables: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD

Razzie Awards 2024: i candidati ai premi per i peggiori film dell'anno!

I Golden Raspberry Awards sono un appuntamento imprescindibile, specie nell'attesa delle nomination agli Oscar, a cavallo delle quali sono beffardamente collocati dal lontano 1981. Anche se hanno perso smalto con l'arrivo della rete, in grado di demolire qualsiasi cosa assai meglio e con assai più cattiveria di loro, e anche se nel corso degli anni si sono accodati ai giudizi più pigri, spesso più forti con i deboli, i Razzie sono sempre i Razzie. E allora, si aprano le danze e riflettiamo pure su questi titoli e queste persone: ci hanno davvero trasmesso la voglia di chiedere i soldi del biglietto indietro?

PEGGIOR FILM

L'esorcista: Il credente

I Mercen4ri

Shark 2: L'abisso

Shazam! Furia degli Dei

Winnie the Pooh: Sangue e miele

PEGGIOR ATTORE

Russell Crowe - L'esorcista del Papa

Vin Diesel - Fast X

Chris Evans - Ghosted

Jason Statham - Shark 2: L'abisso

Jon Voight - Mercy

PEGGIOR ATTRICE

Ana de Armas - Ghosted

Megan Fox - Johnny & Clyde

Salma Hayek - Magic Mike - The Last Dance

Jennifer Lopez - The Mother

Helen Mirren - Shazam! Furia degli Dei

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kim Cattrall - Papà scatenato

Megan Fox - I Mercen4ri

Bai Ling - Johnny & Clyde

Lucy Liu - Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson - Five Nights at Freddy’s

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Michael Douglas - Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson - Confidential Informant

Bill Murray - Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero - L'esorcista del Papa

Sylvester Stallone - I Mercen4ri

PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Qualsiasi coppia di "spietati mercenari" in Mercen4ri

Qualsiasi coppia di ingordi investitori che ha donato i 400 milioni di dollari per i diritti dell'Esorcista

Ana de Armas & Chris Evans, per aver toppato l'intesa in Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum - Magic Mike’s Last Dance

Pooh & Pimpi in versione assetata di sangue / assassina in Winnie the Pooh: Blood and Honey

PEGGIOR PREQUEL, SCOPIAZZATURA, REMAKE O SEQUEL

Ant Man & The Wasp: Quantumania

L'esorcista: Il credente

I Mercen4ri

Indiana Jones e il Quadrante del... limone già spremuto

Winnie the Pooh: Sangue e Miele

PEGGIOR REGISTA

Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Sangue e miele

David Gordon Green - L'esorcista: Il credente

Peyton Reed - Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh - I Mercen4ri

Ben Wheatley - Shark 2: L'abisso

PEGGIORE SCENEGGIATURA

L'esorcista: il credente

I Mercen4ri

Indiana Jones e il quadrante del... posso andare a casa adesso?

Shazam! Furia degli Dei

Winnie the Pooh: Sangue e Miele