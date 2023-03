Razzie Awards 2023 - Trionfano Blonde e Morbius. L'elenco completo dei "vincitori"

News Cinema

La 43° edizione dei Razzie Awards ha incoronato il biopic su Marilyn Monroe come peggior film dell'anno - vincitore anche per la peggior sceneggiatura. Due riconoscimenti sono poi andati all'acclamato Elvis e al disastroso cinecomic Morbius.

Come ormai da tradizione, i Razzie Awards - premi ben poco prestigiosi che sanciscono il "peggio" dell'anno cinematografico" - hanno decretato i vincitori nelle varie categorie con una cerimonia che si è tenuta ieri - 10 marzo -, ad un giorno da quella ben più glamour dei premi Oscar - prevista per il 12 marzo. Giunti alla 43 ª edizione, i Razzie hanno quindi deciso di puntare in alto, prendendo in giro ben due icone di Hollywood. Blonde - biopic su Marilyn Monroe con Ana De Armas - ha infatti "trionfato" come peggior film e peggior sceneggiatura, mentre Tom Hanks ha ottenuto ben due riconoscimenti - peggior attore non protagonista e peggior coppia cinematografica - per Elvis. Il terzo film ad aggiudicarsi due statuette - peggior attore protagonista e peggior attrice non protagonista, rispettivamente per Jared Leto e Adria Arjona - è stato poi Morbius, il disastroso cinecomic sul vampiro della DC. Hanks è poi il protagonista del peggior remake/rip-off o sequel, Pinocchio della Disney. Mentre Austin Butler potrebbe trionfare agli Oscar per la sua straordinaria performance in Elvis, il suo collega di set si deve quindi accontentare della vittoria ai Razzie Awards. Un premio è stato poi assegnato alla stessa associazione, rea di aver candidato la giovane attrice Ryan Kiera Armstrong - appena dodicenne - per la sua interpretazione in Firestarter. Il riconoscimento per la miglior "redenzione" cinematografica è andato infine a Colin Farrell, candidato quest'anno agli Oscar per Gli Spiriti dell'Isola. Di seguito dunque l'elenco completo dei vincitori dei Razzie Awards.

43° Razzie Awards - L'elenco completo dei vincitori

Peggior Film

Blonde - VINCITORE

Pinocchio della Disney

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peggior attore

Machine Gun Kelly ( Good Mourning )

) Pete Davidson - doppiaggio ( Sansone )

) Tom Hanks ( Pinocchio )

) Jared Leto ( Morbius ) - VINCITORE

) - Sylvester Stallone (Samaritan)

Peggior attrice

Bryce Dallas Howard ( Jurassic World - Il Dominio )

) Diane Keaton ( Mack & Rita )

) Kaya Scodelario ( The King’s Daughter )

) Alicia Silverstone ( Sharks - Incubo dagli abissi )

) I Razzies (Per la peggior nomination in 43 anni di Storia - alla giovane Ryan Kiera Armstrong) - VINCITORI

Peggior attore non protagonista

Pete Davidson ( Good Mourning )

) Tom Hanks ( Elvis ) - VINCITORE

) - Xavier Samuel ( Blonde )

) Mod Sun ( Good Mourning )

) Evan Williams (Blonde)

Peggior attrice non protagonista

Adria Arjona ( Morbius ) - VINCITRICE

) - Lorraine Bracco - doppiaggio ( Pinocchio )

) Penelope Cruz ( Secret Team 355 )

) Bingbing Fan ( Secret Team 355 e The King's Daughter )

e ) Mira Sorvino (Lamborghini - The Man Behind the Legend)

Peggior coppia sullo schermo

Machine Gun Kelly & Mod Sun ( Good Mourning )

) I due "veri" personaggi nella scena ambientata nella "fittizia" camera da letto della Casa Bianca ( Blonde )

) Tom Hanks & la sua faccia carica di protesi di lattice ( Elvis ) - VINCITORE

) - Andrew Dominik & i suoi problemi con le donne ( Blonde )

) I due sequel di 365 giorni (rilasciati entrambi nel 2022)

Peggior remake\rip-off\sequel

Blonde

Entrambi i sequel di 365 giorni : 365 giorni - Adesso e Altri 365 giorni

: e Pinocchio della Disney - VINCITORE

Firestarter

Jurassic World - Il Dominio

Peggior regista

Judd Apatow ( Nella Bolla )

Machine Gun Kelly & Mod Sun ( Good Mourning ) - VINCITORE

Andrew Dominik ( Blonde )

Daniel Espinosa ( Morbius )

Robert Zemeckis (Pinocchio)

Peggior sceneggiatura

Blonde - Adattato da Andrew Dominik, dal "romanzo\biografia"di Joyce Carol Oates - VINCITORE

- Adattato da Andrew Dominik, dal "romanzo\biografia"di Joyce Carol Oates - Pinocchio - Sceneggiatura di Robert Zemeckis & Chris Weitz (non autorizzati dalla "proprietà" di Carlo Collodi)

- Sceneggiatura di Robert Zemeckis & Chris Weitz (non autorizzati dalla "proprietà" di Carlo Collodi) Good Mourning - "Scritto" da Machine Gun Kelly & Mod Sun

- "Scritto" da Machine Gun Kelly & Mod Sun Jurassic World - Il dominio - Sceneggiatura di Emily Carmichael, Colin Treverrow & Derek Connolly

- Sceneggiatura di Emily Carmichael, Colin Treverrow & Derek Connolly Morbius - Sceneggiatura e adattamento per lo schermo di Matt Sazama & Burk Sharpless

Razzie per la "redenzione cinematografica"

Colin Farrell (candidato all'Oscar per Gli Spiriti dell'Isola)