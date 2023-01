Razzie Award 2023: domina Blonde con 8 candidature. L'elenco completo delle nomination

News Cinema

L'elenco completo delle nomination ai Razzie Awards - i premi assegnati al "peggio" dell'anno cinematografico. Domina Blonde con 8 candidature. A seguire, rispettivamente con 6 e 5 candidature, il remake in live action di Pinocchio e Morbius.

Come ormai da tradizione, i Razzie Awards hanno annunciato le proprie nomination a qualche giorno da quelle degli Oscar - che verranno rivelate, in diretta, domani, 24 gennaio. Giunti alla 43 ª edizione, i Razzie - premi ben poco prestigiosi che sanciscono il "peggio" dell'anno cinematografico - decidono di puntare in alto, candidando in ben 8 categorie uno delle pellicole più controverse dell'anno, Blonde - di cui però viene risparmiata la protagonista, Ana De Armas. A seguire, con 6 nomination, troviamo il remake in live action di Pinocchio e, con 5 menzioni, il cinecomic Marvel\Sony Morbius, stroncato da pubblico e critica. Fra gli attori candidati, figurano poi molti premi Oscar - Tom Hanks, con ben due nomination a suo carico, per Elvis e Pinocchio -, Jared Leto, Diane Keaton e Penelope Cruz. Fra i registi, spicca invece il nome di Robert Zemeckis, per il fallimentare remake di Pinocchio. Ironia della sorte, da Elvis potrebbe poi "venir fuori" il miglior attore agli Oscar, Austin Butler - il cui principale "avversario" è Colin Farrell per Gli Spiriti dell'Isola. Ecco quindi l'elenco completo dei candidati - con le consuete bizzarre categorie dei Razzie.

43° Razzie Awards - L'elenco completo dei candidati

Peggior Film

Blonde

Pinocchio della Disney

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peggior attore

Machine Gun Kelly ( Good Mourning )

) Pete Davidson - doppiaggio ( Sansone )

) Tom Hanks ( Pinocchio )

) Jared Leto ( Morbius )

) Sylvester Stallone (Samaritan)

Peggior attrice

Ryan Kiera Armstrong ( Firestarter )

) Bryce Dallas Howard ( Jurassic World - Il Dominio )

) Diane Keaton ( Mack & Rita )

) Kaya Scodelario ( The King’s Daughter )

) Alicia Silverstone (Sharks - Incubo dagli abissi)

Peggior attore non protagonista

Pete Davidson ( Good Mourning )

) Tom Hanks ( Elvis )

) Xavier Samuel ( Blonde )

) Mod Sun ( Good Mourning )

) Evan Williams (Blonde)

Peggior attrice non protagonista

Adria Arjona ( Morbius )

) Lorraine Bracco - doppiaggio ( Pinocchio )

) Penelope Cruz ( Secret Team 355 )

) Bingbing Fan ( Secret Team 355 e The King's Daughter )

e ) Mira Sorvino (Lamborghini - The Man Behind the Legend)

Peggior coppia sullo schermo

Machine Gun Kelly & Mod Sun ( Good Mourning )

) I due "veri" personaggi nella scena ambientata nella "fittizia" camera da letto della Casa Bianca ( Blonde )

) Tom Hanks & la sua faccia carica di protesi di lattice ( Elvis )

) Andrew Dominik & i suoi problemi con le donne ( Blonde )

) I due sequel di 365 giorni (rilasciati entrambi nel 2022)

Peggior remake\rip-off\sequel

Blonde

Entrambi i sequel di 365 giorni : 365 giorni - Adesso e Altri 365 giorni

: e Pinocchio della Disney

Firestarter

Jurassic World - Il Dominio

Peggior regista

Judd Apatow ( Nella Bolla )

Machine Gun Kelly & Mod Sun ( Good Mourning )

Andrew Dominik ( Blonde )

Daniel Espinosa ( Morbius )

Robert Zemeckis (Pinocchio)

Peggior sceneggiatura