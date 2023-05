Rapito, una clip in anteprima esclusiva da film di Marco Bellocchio in concorso al Festival di Cannes

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip ufficiale di Rapito, il nuovo atteso film di Marco Bellocchio dedicato alla figura realmente esistita di Edgardo Mortara. Il lungometraggio, in concorso al Festival di Cannes, sarà al cinema dal 25 maggio con 01 Distribution.

Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip ufficiale di Rapito, la nuova opera di Marco Bellocchio, in concorso al Festival di Cannes e in uscita al cinema il 25 maggio. Il film è la ricostruzione di una vicenda realmente accaduta nell'Italia dell'800, incentrata sul bambino ebreo Edgardo Mortara, sottratto alla sua famiglia dallo Stato Pontificio. Tra gli interpreti il piccolo Enea Sala, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Leonardo Maltese, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni e Paolo Calabresi.



Rapito: Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film di Marco Bellocchio in concorso al Festival di Cannes 2023 - HD

Rapito, la storia del nuovo film di Marco Bellocchio