Quindici anni senza Sydney Pollack: ricordiamo il grande cineasta attraverso cinque film in streaming

La versatilità e lo sguardo personale dell'autore sono state qualità uniche nel cinema degli anni '70 e '80. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto.

Sono passati quindici anni dalla scomparsa di Sydney Pollack, e il vuoto che ha lasciato non è ancora stato colmato. Né probabilmente lo sarà. Chi tra gli odierni cineasti americani possiede infatti la versatilità, la precisione nello sguardo, la capacità di rendere elegante qualsiasi tipo di genere affrontato? E questo senza mai diventare o sentirsi un “autore”, lui che invece autore a tutto tondo lo è sempre stato. Abbiamo selezionato i soliti cinque film in streaming per rendergli omaggio, ma mai come in questo caso non sono abbastanza. Rivedete tutto quello che potete di Sydney Pollack, anche i lavori meno riusciti o meno conosciuti. Troverete che in ogni caso c’era qualcosa di personale e prezioso che valeva la pena (ri)scoprire. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Sydney Pollack

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo

Come eravamo

I tre giorni del Condor

Tootsie

La mia Africa

Corvo Rosso non avrai il mio scalpo (1972)

Il western atipico che vede un vibrante Robert Redford isolarsi dalla società e combattere con la natura per la propria sopravvivenza diventa immediatamente oggetto di culto. Corvo Rosso non avrai il mio scalpo è a suo modo un film fortemente politico, un’opera che parla di individualismo e confronto con un tessuto sociale non ritenuto più portatore di valori sani. Momenti di grande cinema e un finale enigmatico, prezioso. Uno dei titoli maggiormente amati della filmografia di Pollack. Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.

Come eravamo (1973)

Il dramma romantico che ha definito una generazione di spettatori. Robert Redford e una sontuosa Barbra Streisand fanno di Come eravamo un film dalle emozioni palpitanti, un concentrato di sentimenti con un’attenzione incredibile allo scorrere del tempo, ai piccoli cambiamenti nella psicologia di due persone che devono affrontare tutto quello che si getta loro addosso. Film epocale, splendido e doloroso. Uno di quelli per cui Pollack verrà ricordato in eterno. Disponibile su Amazon Prime Video.

I tre giorni del Condor (1975)

Uno dei più grandi thriller della storia del cinema, con una prima sequenza di potenza devastante e mai più nemmeno avvicinata. Ancora Redford fuggiasco e braccato da tutti, primo tra i quali il grandioso e gelido killer prezzolato Max Von Sydow. I tre giorni del Condor funziona sotto ogni punto di vista, anche nella storia d’amore impossibile tra il protagonista e Faye Dunaway. Che congegno a orologeria perfetto, il quale racconta della disillusione di un’epoca come nessun altro film ha saputo fare. Capolavoro assoluto. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Tootsie (1982)

Anche in questo caso adoperare il termine capolavoro non è assolutamente esagerato. Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Bill Murray e tutti gli altri attori di Tootsie ne fanno una commedia che si eleva sopra tutto il resto, un gioco ironico che parla della battaglia tra i sessi in maniera più arguta e profonda di quanto sia mai stato fatto. Una valanga di nomination all’Oscar, solo la statuetta alla Lange come non protagonista. E al film, alla regia, alla sceneggiatura e soprattutto a Hoffman? Ma che scherziamo? Erroraccio…Da rivedere ogni volta, diventa sempre migliore…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

La mia Africa (1985)

La mia Africa: Il Trailer Ufficiale del Film

Il film che porta Pollack all’Oscar è un melodramma in costume di bellezza e romanticismo molto al di sopra della media. Meryl Streep è protagonista straordinaria nel ruolo di Karen Blixen, e porta La mia Africa a livelli di intensità emotiva sconosciuti per questo tipo di produzioni, come dimostra la sequenza finale dell’addio al continente. Robert Redford e Klaus Maria Brandauer sono comprimari perfetti per un film maestoso, appassionato e poetico. Davvero il meglio di un Pollack che si lascia andare al sentimento. Esemplare. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.