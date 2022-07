Questi film in streaming vi faranno venir voglia di viaggiare. E scoprire voi stessi...

News Cinema

Oggi abbiamo selezionato per i lettori di Comingsoon.it cinque titoli in streaming che rappresentano il viaggio come scoperta, crescita e accettazione.

Vogliamo oggi proporre ai nostri amici lettori alcuni film in streaming che raccontano il viaggio, la scoperta di nuovi luoghi e culture, come un momento di crescita personale che sfrutta il confronto con qualcosa di sconosciuto per arricchirsi a livello interiore. E questo può avvenire quasi sempre attraverso i rapporti umani, sotto qualsiasi forma essi si presentino. Senz’altro indugio eccovi dunque cinque titoli che mettono in scena personaggi disposti a mettersi in gioco nel profondo al fine di ritrovare se stessi, o diventare comunque persone migliori. Buona lettura.

Prima dell’alba (1995)

L’incontro su un treno, un giorno passato a Vienna, una storia d’amore destinata a scrivere una pagina fondamentale di cinema americano con una trilogia che parla dritta all’anima. Richard Linklater, Ethan Hawke e Julie Delpy hanno costruito Prima dell’alba con la verità dei sentimenti e delle idee. Un film unico, corposo ed emozionante, dove le parole sanno trasmettere pienamente la vita interiore dei personaggi. Un’opera che racconta cosa significa essere giovani, idealisti, sognatori, aggrappati ai propri sentimenti come fossero l’ultimo baluardo contro l’età adulta. E probabilmente lo sono…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lost in Translation - L’amore tradotto (2003)

Una Tokyo colorata ed esplosiva di neon è il teatro perfetto per questa storia d’amicizia romantica che vede protagonisti due straordinari Bill Murray e Scarlett Johansson. Sofia Coppola scrive e dirige un film di sensazioni, di atmosfere rarefatte eppure tangibili. Lost in Translation - L’amore tradotto ci regala due figure in chiaroscuro che si incontrano alla fine del mondo, ognuna alla ricerca di un senso. E lo troveranno proprio scrutando a vicenda le proprie paure. Con un finale portentoso, un film che vince meritatamente l’Oscar per la sceneggiatura originale. da applausi. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I diari della motocicletta (2004)

I diari della motocicletta: il trailer del film

Un giovane Ernesto Guevara insieme all’amico Alberto Granado intraprende il viaggio che gli cambierà la vita, un percorso di presa di coscienza che lo porterà a essere l’uomo capace di scuotere il sistema politico sudamenricano. Diretto da un Walter Salles capace di cogliere il meglio di personaggi e ambientazioni magnifiche e dolorose, I diari della motocicletta è un film che ti entra sotto pelle, ti scuote nel profondo e ti fa amare ogni figura che incontri. Gael Garcìa Bernal lascia senza fiato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

American Life (2009)

American Life: Il trailer del film

Una coppia in attesa del primo figlio decide di percorrere un viaggio alla ricerca di un futuro, di un’identità non perduta ma di cui comunque riappropriarsi. Diretto da un Sam Mendes attentissimo alle psicologie dei personaggi e meno “virtuoso” del solito, American Life è uno spaccato umano di verità e profondità che non si possono spiegare, lo si deve vedere. Accanto ai due commoventi protagonisti Maya Rudolph e John Krasinski troviamo Allison Janney, Maggie Gyllenhaal, Jeff Daniels, Chris Messina. Basta? Perla nascosta di raro valore. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I sogni segreti di Walter Mitty (2013)

Il film che non ti aspetti da Ben Stiller, un remake che scava dentro i sogni e le frustrazioni di un uomo qualunque per renderlo un eroe silenzioso, sommesso ma vibrante. I sogni segreti di Walter Mitty ti porta in viaggio con una figura che è impossibile non amare, che ci appartiene nei suoi piccoli difetti come nelle indecisioni, ma riesce a innalzare il nostro stato grazie a colpi di coda e di orgoglio magnificamente descritti. Nel cast anche la leggenda Shirley MacLaine. Un film davvero coinvolgente che avrebbe meritato molta, molta più fortuna. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.