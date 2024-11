Queer: è arrivato un nuovo trailer ufficiale del film di Luca Guadagnino

News Cinema

L'atteso nuovo film del regista italiano con Daniel Craig, adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs pubblicato da Adelphi, sarà al cinema dal 13 febbraio 2025. Ecco il nuovo trailer ufficiale originale di Queer.

Se non avete mai letto il romanzo omonimo di William S. Burroughs da cui Luca Guadagnino ha tratto Queer, dovreste cercare di farlo di corsa prima che il film arrivi nei cinema italiani il 13 febbraio 2025 grazie alla distribuzione di Lucky Red. Lo pubblica Adelphi, e vale davvero la pena. Vale davvero la pena anche perché in questo nuovo trailer del film che vi presentiamo di seguito emerge chiarissima quella che è la dimensione più intima e profonda del romanzo di Burroughs, che sì è letteratura allucinata, sregolata, fantasmatica e vertiginosa, ma che più di ogni altra cosa è un libro che parla dell'ossessione amorosa e sessuale, e dei dolori che ne derivano in maniera a tratti lacerante e commovente.

Proprio questa dolcezza commovente è quello che emerge dal nuovo trailer di Queer:



Queer: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film di Luca Guadagnino con Daniel Craig - HD

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, Queer è stato scritto dal drammaturgo Justin Kuritzkes, già autore della sceneggiatura di Challengers, e nei ruoli dei due personaggi principali vede Daniel Craig e Drew Starkey. Le musiche sono firmate dalla collaudatissima coppia formata da Trent Reznor e Atticus Ross.

Del film potete anche leggere la recensione scritta a Venezia da Mauro Donzelli.