Quanti film farà ancora Martin Scorsese? "Finché non mi raccoglieranno da terra"

News Cinema

A 81 anni Martin Scorsese non perde un colpo. Durante la promozione di Killers of the Flower Moon il regista ha parlato del suo futuro e di quanti film vorrebbe ancora fare. L'entusiasmo c'è, ma è meglio non illudersi.

Si parla molto di Martin Scorsese in questi giorni, e non solo per l'imminente arrivo in sala di Killers of the Flower Moon, la cui uscita è prevista per il 19 ottobre. Il regista si è fatto notare, ultimamente, per la sua avversione alle top ten di film, che non gli piacciono proprio come i cinecomic Marvel. Adesso, invece, grazie a un'intervista pubblicata dal settimanale GQ, veniamo a sapere quanti film intende ancora dirigere Marty, che non è esattamente un giovincello.

Il futuro di Scorsese secondo Scorsese

Sappiamo che aver girato Killers of the Flower Moon è per Martin Scorsese un sogno che si è realizzato, perché da tempo che desiderava raccontare il massacro dei Nativi della contea di Osage negli anni '20 del secolo scorso, e non a caso ha messo nel film i suoi due collaboratori storici, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Nello stesso tempo il regista è affascinato dalla modernità e dalle rivoluzioni tecnologiche che stanno rendendo i film sempre più sofisticati. Lo incuriosiscono sia il 3D che il formato IMAX e, se ben ricordate, è stato proprio Scorsese uno dei pionieri del ringiovanimento digitale (in The Irishman). Ciò non significa tuttavia che in futuro avrà ritmi da Woody Allen e Clint Eastwood, anche se l'amore per la settima arte c’è ancora. Ecco le parole di Martin:

Non vedo l'ora di tentare nuove strade. Sono arrivato fin qui, ed è il mio lavoro. E se riuscissi a trovare l’energia, a Dio piacendo, per fare ancora un paio di film, o magari un solo film, potrebbe andare bene, giusto? Sono arrivato fin qui. Continui a farlo fino a quando … Per quanto tempo ancora potrò riuscirci? Compirò 81 anni, non lo so. Tenterò finché non mi raccoglieranno da terra, che altro potrei dire?

Scorsese ha una delle carriere più invidiabili di Hollywood, cominciata nel 1967 con Chi sta bussando alla mia porta. Nonostante la sua veneranda età, il maestro non ha perso il suo swing, ed è proprio Killers of the Flower Moon a darcene conferma. Ci domandiamo però a cosa darà la precedenza in un futuro prossimo. Tra i suoi progetti c'è il film su Gesù su cui si è confrontato con Papa Francesco, per non parlare di The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder, che è targato Apple e segna una nuova avventura insieme a Leonardo DiCaprio. Infine ci sono la serie tv tratta da Gangs of New York e un biopic su Theodore Roosevelt. Noi speriamo che non tralasci niente di ciò che abbiamo appena elencato, ma è meglio vivere alla giornata.