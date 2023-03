Quando il cinema incontra la scienza: cinque biopic in streaming su grandi personalità scientifiche

News Cinema

Da Madame Curie a Stephen Hawking: questi i film in streaming sulla vita di illustri scienziati.

Occorrono oggi ben due anniversari piuttosto importanti per quanto riguarda la storia della scienza contemporanea: la nascita di Albert Einstein (1879) e la morte di Stephen Hawking (2018). Non potevamo dunque non celebrare come il cinema abbia celebrato alcune delle personalità scientifiche più importanti. Per farlo, i soliti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati alla vita di famosi scienziati

The Imitation Game

La teoria del tutto

Il diritto di contare

Edison - L’uomo che illuminò il mondo

Radioactive

The Imitation Game (2014)

The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

La storia del matematico Alan Turing, che inventò il congegno in grado di codificare i messaggi segreti dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale cambiando le sorti del conflitto, viene portato al cinema da Morten Tyldum in un film che possiede una prima parte ammirevole. La forza di The Imitation Game è ovviamente il cast: un magnifico Benedict Cumberbatch aiutato da Matthew Goode, Keira Knightley e molti altri caratteristi di lusso. Dramma buografico di spessore e forti emozioni, che conquista molte nomination all’Oscar tra cui film, regia, attore protagonista e attrice non protagonista. Arriva solo la statuetta per l’adattamento. Disponibile su Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

La teoria del tutto (2014)

La Teoria del Tutto: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

La storia vera dell’amore tra Stephen Hawking e sua moglie Jane viene portata sul grande schermo da James Marsh e dallo sceneggiatore Anthony McCarten in un film strappalacrime. Momenti di ottimo cinema si alternano ad altri tutto sommato melensi. Buone le interpretazioni di Felicity Jones e Eddie Redmayne, con quest'ultimo che vince addirittura l’Oscar. La teoria del tutto si presenta come un discreto biopic, solido e ben orchestrato nel ritmo e nell’estetica. Un prodotto di qualità senza enormi lampi di originalità. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Il diritto di contare (2016)

Il Diritto di Contare: Il trailer italiano del film - HD

Ted Melfi racconta la storia delle donne di colore che con i loro calcoli e la loro erudizione scientifica contribuirono in maniera fondamentale a mandare i primi astronauti americani nello spazio. Il diritto di contare vede ottime protagoniste Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae, con il supporto di Kevin Costner, Mahershala Ali, Kirsten Dunst e Jim Parsons. Grande successo di pubblico che conquista la candidatura all’Oscar per film, attrice non protagonista (Spencer) e sceneggiatura. Prodotto di indubbia qualità, ottimamente confezionato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Edison - L’uomo che illuminò il mondo (2019)

Edison - L'uomo che Illuminò il Mondo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Film strano, particolare e affascinante Edison - L’uomo che illuminò il mondo. Diretto da Alfonso Gomez-Rejon, racconta la storia della battaglia economica e politica tra Edison e Westinghouse per portare elettricità negli Stati Uniti. Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Tom Holland, Katherine Waterston e molti altri compongono un cast enorme, per un film sbilanciato ma pieno di grandi momenti. Un titolo che venne “travolto” da problemi extra-cinematografici, ma che meriterebbe una seconda visione. Le idee giuste sono presenti eccome. Disponibile su Amazon Prime Video.

Radioactive (2019)

La vita e la scienza di Madame Curie viene tradotta in cinema da Marjane Satrapi, la quale sfrutta la bravura di Rosamund Pike e Anya Taylor-Joy per costruire un lungometraggio coraggioso, appassionato anche quando manca l’obiettivo, pieno di idee visive e una storia emozionante. Radioactive è un tentativo sincero e viscerale di raccontare una grande scienziata fin troppo avanti coi tempi. Da vedere col cuore in gola, e volergli bene. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.