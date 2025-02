Pubblicità prima dei film? Un senatore americano dichiara battaglia

News Cinema

Spesso pubblicità e trailer prima del film ritardano al cinema il suo inizio. Il senatore Martin Looney di New Haven nel Connecticut ha presentato una proposta di legge, per chiedere più trasparenza alle sale. C'è però chi vi si oppone per problemi economici.

Ci capita sempre di andare al cinema e di attendere un numero variabili di minuti l'inizio del film, fra trailer e anche semplice pubblicità, simile a quella che guarderemmo in tv: c'è chi prende la cosa con filosofia, c'è chi si diverte con i trailer, c'è chi si innervosisce, aspettando che cominci ciò che è venuto apposta a guardare. Il senatore Martin Looney di New Haven nel Connecticut appartiene di certo alla terza categoria: ha infatti presentato una proposta di legge per regolamentare questa pre-programmazione. In cosa consiste?

[foto di Steven Bornholtz, da Wikimedia Commons]

Le regole per pubblicità e trailer prima del film al cinema, secondo Martin Looney

Senatore democratico del Connecticut da trent'anni, classe 1948, Martin Looney ha presentato una proposta di legge per una regolamentazione dei minuti che precedono le proiezioni dei film in sala. Non è così arrabbiato da impedire le promozioni, ma chiede più trasparenza a catene ed esercenti, in buona sostanza seguendo questa regola: ogni indicazione riguardante un film programmato dovrebbe includere ed elencare separatamente (1) l'orario di inizio dei trailer e delle pubblicità prima del film indicato e (2) l'orario effettivo di inizio del film in oggetto. Al sito Register Citizen il senatore ha motivato così la sua proposta: "Sembra un abuso del tempo delle persone. Se vogliono andare lì prima e guardare la promozione, lo possono comunque fare. Ma se vogliono soltanto guardare il film, dovrebbero poter entrare solo per quello."

La proposta, che immaginiamo risulterebbe gradita a molti anche qui in Italia, ha un po' diviso gli addetti ai lavori. Se infatti una grande catena americana come AMC già dichiara venti minuti di pubblicità, gli esercenti indipendenti si aiutano molto con gli spazi pubblicitari: il loro già espresso timore è che una legge del genere scoraggi gli inserzionisti dagli investimenti, che pure aiutano le piccole sale ad arrivare a fine mese.

In attesa di capire come si risolverà la questione, a nostro modesto parere distingueremmo tra la semplice pubblicità e i trailer: vedere quest'ultimi sul grande schermo almeno a noi risulta piuttosto piacevole.