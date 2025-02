Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna 2025: vincono Vermiglio, Barbora Bobulova, Valeria Golino, Paola Randi

News Cinema

Sono stati assegnati i premi della quarantaduesima edizione di Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna, il festival diretto da Franco Mariotti. Il riconoscimento per il miglior film è andato a Vermiglio di Maura Delpero, mentre la migliore attrice è Barbora Bobulova.

Si è conclusa ieri sera al Cinema Caravaggio di Roma la quarantaduesima edizione di Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna, il festival diretto da Franco Mariotti che celebra il cinema al femminile, e quindi il contributo fondamentale delle donne ai film italiani. A trionfare sono state Maura Delpero, Paola Randi, Barbora Bobulova, Giuliana Gamba e Antonietta De Lillo, per fare soltanto alcuni nomi. La cerimonia di premiazione è stata condotta dall'attrice e produttrice Alina Person e dall'attore Simone Gallo, e i riconoscimenti sono andati a registe, attrici, sceneggiatrici, produttrici, musiciste, costumiste e documentariste che hanno saputo raccontare storie di donne con sensibilità, coraggio e originalità. Una giuria di esperti ha visionato le loro opere, che spaziavano fra generi e tematiche diverse.

Il festival, organizzato dall'Associazione Culturale AmaRcorD con il contributo del Ministero della Cultura (MIC) - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, non si è limitato a premiare il talento già affermato, ma anche le nuove voci del panorama italiano. Da sei edizioni l'evento, nella sua versione al femminile, si dedica infatti in maniera competitiva a opere prime e non di autrici italiane e straniere e ad autori che raccontano storie di donne.

Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna: tutti i premiati della quarantaduesima edizione

Miglior Film: Vermiglio (di Maura Delpero)

Migliore Regia Autrice: Paola Randi (La storia del Frank e della Nina)

Migliore Regia Autore: Mimmo Verdesca (Per il mio bene)

Migliore Sceneggiatura: Schleef, Nozzolillo, Marlon (Girasoli)

Migliore Attrice: Barbora Bobulova (Per il mio bene)

Migliori Costumi: Nicoletta Ercole (Girasoli)

Migliore Musica: Giulia Tagliavia (Coppia aperta quasi spalancata)

Miglior Trucco: Frédérique Foglia (Vermiglio)

Miglior Docufilm: Era scritto sul mare di Giuliana Gamba

Migliore Regia Docufilm: Antonietta De Lillo per L'occhio della gallina

Miglior Cortometraggio: Alma di Camilla Cattabriga, che ha ricevuto anche il Premio Panalight

Miglior Videoclip: From Pasha with Love di Isabel Russinova.

Premi speciali sono stati consegnati a Milena Vukotic - per i 50 anni dal debutto cinematografico di Paolo Villaggio con il personaggio di Fantozzi - e a Federica Luna Vincenti per Eterno visionario di Michele Placido.

Un altro Premio speciale è andato a Ludovica Scandurra per Le mille mani di una donna in ricordo di Sofia Scandurra

Sono stati assegnati anche tre Premi dell'anno (Regia, Attrice, Produttrice) per coloro che si sono distinte durante il 2024 nel mondo del cinema: per la Regia Valeria Golino, come Attrice Jasmine Trinca e come Produttrice Viola Prestieri.

Inoltre, il Premio Carlo Tagliabue, che va ogni anno alla migliore Opera di contenuto civile e sociale, è stato assegnato a Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio.

Oltre ai premi per i film del concorso, il festival ha voluto consegnare i Premi Domenico Meccoli "ScriverediCinema" destinati alle donne, e non solo, che si sono distinte nell'arco dell'anno nella promozione del cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione. A ricevere il riconoscimento sono state:

Gloria Satta per i suoi 50 anni al quotidiano Il Messaggero

Elizabeth Missland (con il premio alla carriera)

Anna Maria Pasetti (critica cinematografica)

Ilaria Ravarino (giornalista)

Denise Negri (giornalista televisiva)

Anton Giulio Mancino per il Miglior libro di cinema "Le pagine girate - nuovo cinema Pirandello"

Lucrezia Leombruni, infine, si è aggiudicata il Premio in ricordo di Luca Svizzeretto, targa destinata a una giornalista emergente.

Anche quest’anno la giuria ha deciso di assegnare, oltre ai premi originariamente previsti, alcune menzioni speciali. Ecco a chi sono andate:

Isabella Mari (Si dice di me)

Carlotta Bolognini (Compagni d'arte)

Sara Fgaier (Sulla terra leggeri)

Eleonora Danco (n-EGO)

Anna Testa (Sedevamo sul tappo - Portorotondo il borgo inventato)

Isabella Briganti (Holy Shoes di Luigi Di Capua)

Anne Riitta Ciccone (Gli immortali)

Manuela Pasqualetti (rental sales manager di Panalight Spa)