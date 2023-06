Prime Video, i nuovi film a giugno 2023: Paradise Highway, Da grandi, Creed III

News Cinema

A giugno 2023 Prime Video presenta diversi lungometraggi in esclusiva, come Paradise Highway con Morgan Freeman e la commedia italiana Da grandi con Enrico Brignano e Luca & Paolo. Tra i film di terze parti arrivano sulla piattaforma Creed III e Sing 2.

I lungometraggi che ci aspettano a giugno 2023 su Prime Video comprendono due esclusive, tra cui il ritorno di Morgan Freeman e un remake "moltiplicato" del famoso Da grande con Renato Pozzetto, più due originali Amazon come il thriller Medellín e il dramma romantico È colpa mia? Tra i film di terze parti, si segnala la disponibilità di Creed III e del potente The Son con Hugh Jackman.

Prime Video, le esclusive e gli originali di giugno 2023

È già disponibile Paradise Highway, scritto e diretto da Anna Gurro, nel quale una camionista (Juliette Binoche) accetta di trasportare un "carico" pericoloso, per salvare suo fratello (Frank Grillo): si tratta di una ragazza, Leila (Hala Finley). Sulle tracce del traffico di esseri umani c'è però un agente dell'FBI (Morgan Freeman), che farà di tutto per salvare Leila. Guarda Paradise Highway su Prime Video

Un'atmosfera concettualmente simile caratterizza il francese Medellín, dove un uomo vuole salvare suo fratello minore da un pericoloso cartello della droga, mettendo su una squadra che sia in grado di sostenere un'incursione quasi suicida in Colombia. Lo scopo? Rapire il figlio del leader del cartello ed effettuare uno scambio di prigionieri!



Medellín: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD Guarda Medellín su Prime Video

È colpa mia?, sulla piattaforma dall'8 giugno, è un dramma sentimentale giovanile, coprodotto da Alex de la Iglesia: nel racconto la giovane Noah lascia città, fidanzato e amici per trasferirsi nella casa del nuovo ricco marito di sua madre, William Leister. Scatta però un'attrazione per Nick, quello che sarebbe il suo nuovo fratellastro, un ragazzo difficile, dedito a scommesse, corse in auto e risse, quanto di più lontano ci sarebbe dalla personalità di Noah. Ma potranno amarsi, contro tutto e tutti?



È Colpa Mia?: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Amazon Prime Video - HD

Da grandi di Fausto Brizzi, dal 28 giugno, è un remake-omaggio al Da grande con Renato Pozzetto, dove come il titolo suggerisce i protagonisti sono tanti: tre bambini e una bambina, che sentendosi trascurati si trovano adulti dall'oggi al domani, nel fisico ma non nell'intelletto! Gli interpreti sono Enrico Brignano, Luca & Paolo, Ilenia Pastorelli.

Prime Video, i film di terze parti disponibili a giugno 2023