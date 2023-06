Prime Video: Le Serie TV in streaming a giugno 2023

News Serie TV

Arrivano sul servizio streaming due nuove serie italiane, Pesci piccoli e Love Club, e i nuovi episodi di With Love e Jack Ryan.

Ben due serie originali italiane arricchiranno l'offerta di Prime Video a giugno. Sul servizio streaming arriva l'attesissima Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la prima Serie TV prodotta, ideata e interpretata dal gruppo comico The Jackal. Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, seguiamo Ciro, Fabio, Fru e Aurora nei panni di amici e colleghi alle prese con il sottobosco fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici in una piccola agenzia di comunicazione social scossa dall'arrivo di una nuova manager. A questa si aggiunge Love Club, perfetta per il Mese del Pride. In una Milano periferica e inedita, un locale frequentato dalla comunità queer rischia di chiudere per problemi economici. Le complicate vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al Love Club - un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere -, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi.

Pesci piccoli: Trailer Ufficiale: Pesci piccoli: il trailer ufficiale della serie Prime Video di The Jackal - HD

Love Club: Il trailer ufficiale: Love Club: Il trailer ufficiale della nuova serie LGBTQIA+ di Prime Video - HD

Torna con i nuovi episodi della seconda stagione la commedia romantica With Love, della stessa Gloria Calderón Kellett di Giorno per giorno e Le regole dell'amore. I fratelli Lily e Jorge Diaz continuano ad affrontare i grandi cambiamenti della vita, circondati dalla loro affiatata famiglia latina, attraverso nuove festività e celebrazioni, tra cui le nozze di uno di loro. Imperdibile, poi, la singolare creazione di Boots Riley I'm a Virgo, con il vincitore dell'Emmy Jharrel Jerome (When They See Us) nei panni di un giovane uomo di colore alto 4 metri. Cresciuto senza mai uscire di casa, Cootie fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale, finendo col stringere amicizie, trovare l'amore, navigare in situazioni imbarazzanti e incontrare il suo idolo, un supereroe.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a giugno 2023

Serie TV in prima visione

Deadloch , Stagione 1 (2 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 1 (2 giugno, episodio settimanale) With Love , Stagione 2 V.O. (2 giugno)

, Stagione 2 V.O. (2 giugno) Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget , Stagione 1 (8 giugno)

, Stagione 1 (8 giugno) Love Club , Stagione 1 (20 giugno)

, Stagione 1 (20 giugno) I'm a Virgo , Stagione 1 (23 giugno)

, Stagione 1 (23 giugno) Tom Clancy's Jack Ryan, Stagione 4 (30 giugno, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

The Grand Tour, Eurocrash (16 giugno)

Per i più piccoli