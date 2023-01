Prime Video, i nuovi film a gennaio 2023: Frank Grillo è Lamborghini, Lupin contro Occhi di Gatto, Fast and Furious 9

News Cinema

Nel gennaio 2023 Prime Video presenta in streaming tra le esclusive il biografico Lamborghini con Frank Grillo, l'anime Lupin III vs Occhi di gatto e, tra le proposte di terze parti, Fast & Furious 9 e I Croods 2.

A gennaio 2023 su Prime Video sul piano dei lungometraggi ci aspettano tre esclusive, cioè film distribuiti solo su questa piattaforma, e un Amazon Original. Abbiamo un film biografico, un thriller, una commedia e un incontro-scontro tra due marchi storici dell'anime, senza contare che tra i film di terze parti arrivano sul servizio alcuni recenti grandi successi.

Prime Video, gli originali e le esclusive per il gennaio 2023

La produzione originale di Prime Video nel gennaio 2023 è Un matrimonio esplosivo, disponibile dal 27. Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel), proprio quando la coppia sta avendo problemi, devono ormai celebrare il matrimonio del secolo, riunendo le proprie già difficilmente gestibili famiglie: considerando poi che gli invitati saranno anche presi in ostaggio, la situazione dovrebbe degenerare rapidamente... Dirige Jason Moore, scrive Mark Hammer.



Un matrimonio esplosivo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Lamborghini - The Man Behind the Legend, dal 19, è come il titolo suggerisce un film biografico sul fondatore della casa automobilistica, ambientato nel secondo dopoguerra in Italia, negli anni Cinquanta. Chi era l'uomo dietro al mito, tra un inizio modesto e una rivalità addirittura con Enzo Ferrari? Il protagonista è portato sullo schermo da Frank Grillo, ma nel cast ci sono anche Mira Sorvino e Gabriel Byrne, oltre a nomi italiani come Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e Clemente Maccaro (Clementino).



Lamborghini - The man behind the legend: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Davvero imperdibile per gli appassionati di anime vintage è il film Lupin III Vs Occhi di gatto, dove si incontrano due miti dell'infanzia di più generazioni: in questa storia Sheila, Kelly e Tati vogliono rubare un dipinto della serie “La Ragazza e i Fiori” di Michael Heinz, ma scoprono che nello stesso momento, nello stesso museo, Lupin ne sta rubando un altro. Dietro i quadri si celano indizi che portano al padre delle tre ladre... Coinvolti i doppiatori italiani titolari dei personaggi: Stefano Onofri (Lupin III), Alessandro D'Errico (Jigen), Davide Perino (Goemon), Alessandra Korompay (Fujiko), Rodolfo Bianchi (Zenigata), Domitilla D'Amico (Sheila), Elena Perino (Kelly), Emanuela Ionica (Tati) ed Emanuele Ruzza (Matthew). Dal 27 gennaio.





Dal 28 gennaio il thriller Ipersonnia racconta di un nuovo metodo per far scontare pene a chi è condannato: l'ipersonno, un sonno profondo che sostituisce le carceri in un prossimo futuro. Lo psicologo David Damiani (Stefano Accorsi) scopre però che di un detenuto sono andati persi tutti i dati: cosa c'è sotto? Riuscirà David a risolvere la situazione e allo stesso tempo confrontarsi col proprio passato? Regia di Alberto Mascia, sceneggiatura di Alberto Mascia ed Enrico Saccà. Con Accorsi ci sono Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon e Sandra Ceccarelli.Scopri Prime Video Ipersonnia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Prime Video, i film di terze parti nel gennaio 2023

Al di là di originali ed esclusive, Prime Video offre a gennaio 2023 alcune opere di successo recenti, come Fast & Furious 9 con Vin Diesel e la sua banda scatenata su quattro ruote (dall'11 gennaio), mentre è un sequel anche il film DreamWorks Animation I Croods 2 - Una nuova era, già disponibile. In piena pandemia, questo cartoon è stato in grado di recuperare i costi e anzi generare profitto solo con la sua uscita cinematografica (ed è anche divertente). Guarda subito I Croods 2 - Una nuova era su Prime Video I Croods 2: Una nuova era: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD