Prime Video: Le Serie TV in streaming a gennaio 2023

L'anno nuovo di Prime Video comincia con la serie italiana Sono Lillo e la stagione finale di Hunters.

Avete mai sentito parlare di Posaman? Siamo sicuri di sì. Il supereroe più improbabile della tv sta per tornare sullo schermo, non in una nuova stagione o in uno speciale di LOL - Chi ride è fuori ma in una serie tutta sua! Su Prime Video arriva la nuova serie originale italiana Sono Lillo, con Lillo Petrolo di nuovo nel costume del personaggio da lui interpretato nel popolare show della piattaforma. La comedy segue il comico romano affrontare le conseguenze del suo successo. Questo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie sembra non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito. A gennaio, imperdibile anche l'appuntamento con la seconda e ultima stagione dello scioccante thriller d'ambientazione storica Hunters. Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, i Cacciatori devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela alcuni risvolti sorprendenti di Meyer Offerman, con riverberi esplosivi per i Cacciatori.



Sono Lillo: Trailer Ufficiale: Sono Lillo: Il Trailer ufficiale della serie Prime Video - HD

Hunters 2: Primo Trailer: Hunters 2: Primo Trailer Ufficiale della Serie Amazon Prime Video - HD

Dalla Scozia arriva il thriller soprannaturale The Rig. Lo staff di una piattaforma petrolifera al largo della costa scozzese, pronto a tonare sulla terraferma dopo aver ultimato il proprio lavoro, si ritrova avvolto da una nebbia misteriosa e colpito da forti scosse. Isolato e senza possibilità di comunicare, il gruppo cerca di scoprire cosa ci sia dietro questa forza inspiegabile, ma un grave incidente li porta a chiedersi di chi si possano fidare veramente. Mentre amicizie si rompono, nuove alleanze si formano e differenze generazionali si fanno evidenti, la squadra della Bravo sarà portata ai limiti sia della reciproca lealtà sia della propria resistenza in un testa a testa con forze sopra ogni immaginazione. Torna poi la serie animata La Leggenda di Vox Machina. Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo un'altra volta, in questa seconda stagione da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave.



Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a gennaio 2023

Serie TV in prima visione

Sono Lillo , Stagione 1 (5 gennaio)

, Stagione 1 (5 gennaio) The Rig , Stagione 1 (6 gennaio)

, Stagione 1 (6 gennaio) Hunters , Stagione 2 (13 gennaio)

, Stagione 2 (13 gennaio) La Leggenda di Vox Machina, Stagione 2 (20 gennaio, episodi settimanali)

Altre Serie TV

Justified , Stagioni 1-5 (1 gennaio)

, Stagioni 1-5 (1 gennaio) Supernatural , Stagione 15 (1 gennaio)

, Stagione 15 (1 gennaio) Un medico in famiglia, Stagioni 5-10 (22 gennaio)

Anime