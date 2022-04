Prime Video, i Film di Aprile 2022: Laura Pausini - Piacere di conoscerti, La cena delle spie, Freaks Out

News Cinema

In questo mese di aprile 2022 Prime Video in streaming propone originali come il documentario Laura Pausini - Piacere di conoscerti, ma anche La cena delle spie con Chris Pine e l'italiano Freaks Out.

In questo aprile 2022 Prime Video offre ben tre lungometraggi Amazon Original, a questo giro più numerosi delle semplici esclusive, che stanno a indicare i film prodotti da altre case ma distribuiti inizialmente solo tramite la piattaforma Amazon. È il caso tuttavia di fare attenzione anche ai lavori di terze parti che arrivano sul servizio e non hanno legami diretti con la major, perché sono opere di successo interessante della stagione cinematografica in corso.

Prime Video, i film Amazon Original e le esclusive di aprile 2022

Il più atteso Amazon Original su Prime Video nell'aprile 2022 è senz'altro Laura Pausini - Piacere di conoscerti, già disponibile: si tratta di un documentario piuttosto originale, nel quale la cantante ipotizza cosa le sarebbe successo nella vita se non avesse vinto Sanremo nel lontano 1993. Uno spunto per ripercorrere gli aspetti salienti del suo impegno e la sua motivazione. Nato da un’idea originale di Laura Pausini, è diretto e in parte scritto da Ivan Cotroneo.





Guarda subito Laura Pausini - Piacere di conoscerti su Prime Video



Laura Pausini - Piacere di conoscerti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

È da oggi anche sul servizio l'action La cena delle spie con Chris Pine, agente della CIA impegnato a Vienna a scovare una pericolosa talpa che ha causato la morte di oltre cento persone. Indagherà con l'aiuto della sua ex e collega, portata sullo schermo da Thandie Newton. Nel cast del film diretto da Janus Metz figurano inoltre Laurence Fishburne e Jonathan Pryce.



Guarda subito La cena delle spie su Prime Video

La cena delle spie: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Leggi anche La cena delle spie, la recensione: lo spionaggio vecchio stile (e venato di mélo) arriva su Prime Video

Dal 22 aprile è la volta del thriller Sicario - Ultimo incarico, dove un uomo deve uccidere un sicario per ripagare un debito in sospeso, con una sola istruzione: eliminarlo in una tavola calda alle ore 17. Purtroppo il bersaglio non è facilmente identificabile, e nel frattempo una donna seduce il protagonista, rendendo il compito ancora più arduo. Nel cast Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins.

Il 29 aprile invece vedremo la commedia francese I Love America di Lisa Azuelos: storia di Lisa (Sophie Marceau), che cerca di dare una svolta alla sua vita sentimentale trasferendosi a da Parigi a Los Angeles, grazie all'aiuto di un suo amico (Djanis Bouzyani) che in America ha aperto un drag queen bar. Dopo vari tentativi andati a vuoto, Lisa incrocerà la sua strada con John (Colin Woodell).

Prime Video, i film di terze parti sulla piattaforma nell'aprile 2022