Disponibile in streaming dall'8 aprile su Prime Video questo thriller di spionaggio che vede protagonisti Chris Pine (l'attore preferito di Tarantino) e Thandiwe (un tempo Thandie) Newton. La recensione di Federico Gironi.

Nonostante chi gli abbia curato abiti e parrucco abbia cercato di farlo assomigliare a Pierce Brosnan, Chris Pine, che è una delle spie al tavolo della Cena delle spie, l'altra essendo Thandiwe (già Thandie) Newton, non è un 007.

Non è questione di licenza di uccidere, che pure mi par di capire ci sia eccome: è questione di stile. Potrà anche avvicinarsi al bancone del bar del ristorante e chiedere un vodka martini (che non otterrà, perché lì si serve solo vino), ma il suo personaggio, che si chiama Henry Pelham, è più vicino a uno di Le Carrè, che a quello creato da Ian Fleming.

E tutto il film, tutto La cena delle spie (che in originale suona All the Old Knives, trovate voi le differenze), è piuttosto chiaramente ispirato a Le Carrè, soprattutto nel modo in cui intreccia la vicenda spionistica vera e propria con una questione romantico-sentimentale che deborda in un asciutto mélo.

La cena delle spie, quella tra l'Henry di Pine (che è l'attore preferito di Quentin Tarantino, per motivi che mi rimangono oscuri, e che per me rimarrà sempre il giovane ferroviere di Unstoppable di Tony Scott) e la Celia Harrison di Newton, non è infatti un incontro galante. Anche se, in un certo senso, avrebbe potuto esserlo.

Per farla breve: otto anni prima i due, assieme ad altri, erano parte del distaccamento della CIA a Vienna, che si dovette occupare della vicenda, finita malissimo, di un commando di terroristi che aveva sequestrato un aereo sulla pista dell'aeroporto. Una brutta storia, in seguito alla quale Celia aveva lasciato l'Agenzia. Poi, nel presente del film, è venuto fuori che uno dei terroristi, catturato, ha rivelato che proprio tra quel gruppo di agenti americani loro avevano una talpa, e il capo di Henry lo ha incaricato di interrogare i suoi ex colleghi per scoprire l'identità del traditore.

È, insomma, un interrogatorio, quello della cena tra Henry e Celia. Che già, di per sé, tra ex colleghi, può creare qualche imbarazzo anche a chi, come le spie di professione, ha del pelo sullo stomaco in più di noi comuni mortali, ma che in questo caso è ancora più complicato perché, ai tempi di Vienna, Henry e Celia erano amanti, amanti passionali, ed erano sinceramente innamorati, e stavano per andare a vivere assieme.





Alla base c'è un romanzo di Olen Steinhauer, che ha sceneggiato tutto da solo. Alla regia, invece, lo svedese Janus Metz. Che, sarà per il precedente Borg McEnroe, ma mi ha dato l'impressione di voler mettere in scena il film come se, più che una cena, quella tra i due protagonisti fosse una partita a tennis: una battaglia psicologica, prima che fisica, dove è la testa a dover rimanere centrata per non subite il gioco dell'avversario, e dove i ribaltamenti di fronte, e i colpi a sorpresa, e quelli vicenti, e quelli che invece finiscono in rete, sono continui.

I piani temporali sono intrecciati. Mentre Henry e Celia sono al tavolo assieme, attraverso le dichiarazioni di lei e le parole di lui rivediamo sullo schermo tutto quel che era avvenuto a Vienna, e poi anche il precedente interrogatorio di Henry, quello fatto al Bill Compton di Jonathan Pryce, anello di congiunzione tra questo La cena delle spie e la bellissima serie Apple Slow Horses.

A sovrapporsi poi, come in ogni spy-story che si rispetti, non sono solo i piani temporali, ma anche quelli dei fatti, delle percezioni, delle verità soggettive, dei segreti, che sfocano la visione e rendono complesso capire cosa è vero e cosa no, con la faccenda che si fa via via più chiara e nitida a ogni strato che sparisce, a ogni menzogna svelata, a ogni nuova rivelazione.

A un certo punto, se si ha un minimo di dimestichezza con questo genere di vicende, si capisce prima della rivelazione effettiva come stiano le cose, chi fosse la talpa che a Vienna, otto anni prima, aveva causato la morte dei 120 passeggeri del volo 127.





Ma è a quel punto che bisogna fare più attenzione, perché è lì che La cena delle spie ribalta nuovamente le carte in tavola in maniera tanto coerente con le sue premesse tanto sorprendente, affondando i denti nella carne morbida del sentimento, nel ventre molle dell'amore, svelando qualcosa che ferisce e sconvolge più di un semplice atto di tradimento professionale, senza scadere in facili melasse. Segno definitivo del fatto che, se Dio vuole, quello di La cena delle spie è un cinema che magari avrà i suoi limiti, certo, spesso estetici, ma che è adulto e per adulti nella migliore delle accezioni del termine.

E nella partita a tennis tra i due protagonisti, dal punto di vista della recitazione, Pine non sfigura, ma Newton vince facile in tre set.