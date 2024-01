Prima di The Holdovers, i migliori film in streaming con protagonisti professori fuori dagli schemi

News Cinema

La magnifica interpretazione di Paul Giamatti nel film di Alexander Payne è soltanto l'ultima di una serie di prove d'autore. Per ricordarle, vedete i film in streaming elencati qui sotto.

Vogliamo oggi approfittare dell’arrivo in sala di The Holdovers - Lezioni di vita di Alexander Payne per celebrare il suo magnifico protagonista Paul Hunham (Paul Giamatti), professore di liceo decisamente sui generis. E proprio alla figura di docenti anticonformisti dedichiamo i nostri consueti film in streaming. Buona lettura.

Prima di The Holdovers, i migliori film in streaming con protagonisti professori sui generis

La forza della volontà

L’attimo fuggente

La scuola

School of Rock

Half Nelson

La forza della volontà (1988)

A suo tempo questo dramma sociale con protagonista un grande Edward James Olmos diventò un piccolo grande caso cinematografico, tanto da portarlo alla nomination all’Oscar (strameritata) come miglior attore protagonista. Stand and Deliver (bellissimo titolo originale, altro che La forza della volontà…) racconta di studenti alla deriva, di condizioni economico-sociali che portano alla criminalità, di un professore che riesce a comunicare ai suoi ragazzi la passione ma soprattutto la necessità dello studio. Film intenso e non scontato, tratto da un'emozionante storia vera. Da applausi il suo glorioso protagonista. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

L’attimo fuggente (1989)

L'attimo fuggente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quante volte abbiamo inserito il capolavoro di Peter Weir in una delle nostre Top 5? Meglio non contare….Il fatto è che L’attimo fuggente rasenta la perfezione: nella sceneggiatura ispirata, nella messa in scena soffusa ma poderosa, nell’interpretazione indimenticabile di Robin Williams e dei suoi studenti tra cui un doloroso Ethan Hawke. E chi non ricorda quella sequenza finale di ribellione, attaccamento, tributo a un uomo che ha tentato di risvegliare la mente e il cuore dei suoi alunni, contro una società invece votata alla codificazione e alla schematicità. Immortale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La scuola (1995)

Quando Daniele Luchetti ancora faceva commedie di lieve stampo surreale - vedi anche il delizioso La settimana della sfinge - possedeva un tocco personale che nessun altro cineasta in Italia aveva. E La scuola lo conferma in pieno, raccontando di professori che combattono l’apatia di un sistema burocratico e la deriva di ragazzi alle prese con una società a tratti anche brutale. Silvio Orlando come protagonista è ispirato, Fabrizio Bentivoglio e Anna Galiena a supporto preziosi. Film di stile, e contenuto, che vince a sorpresa il David di Donatello. Da rivedere, decisamente attuale. Fin troppo…Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

School of Rock (2003)

Se Jack Black mette al collo una chitarra e tenta di insegnare ai suoi giovanissimi alunni ad amare il rock, non può che venirne fuori un film di culto. Richard Linklater dirige School of Rock lasciando tutto lo spazio possibile al suo funambolico protagonista, che si interseca magnificamente con i piccoli e brillanti attori. Ne viene fuori un film scatenato, appassionato, divertentissimo. Enorme successo di pubblico e un posto speciale nel nostro cuore, con una sequenza finale da applausi. Quando Linklater punta al grande pubblico sa fare comunque ottimo, ottimo cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Paramount +.

Half Nelson (2005)

Una studentessa dalle ottime prospettive ma da una situazione familiare complessa, soprattutto a causa del fratello spacciatore di droga. Un professore che tenta di illuminare le menti degli alunni in una scuola di periferia, dove la violenza regna sovrana. E anche lui nasconde qualche scheletro nell’armadio…Half Nelson diventa oggetto di ammirazione per la verità della messa in scena e in particolar modo per la prova magistrale di Ryan Gosling, che arriva a sfiorare l'Oscar come miglior attore. Buonissimo contraltare lo fa Anthony Mackie. Film decisamente ispirato, solido, dotato di una sua forza cinematografica precisa e pungente. Da riscoprire. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.