Prima de Il Robot Selvaggio, i migliori film in streaming con protagonisti robot

News Cinema

Andate a vedere il bel film d'animazione di Chris Sanders, ma prima gustatevi questi cinque film in streaming che contengono robot indimenticabili!

In occasione dell'arrivo nelle sale italiane del notevole film d’animazione Il robot selvaggio diretto da Chris Sanders, vogliamo proporvi cinque film in streaming che hanno come protagonisti robot decisamente diversi tra loro. Come sempre buona lettura.

Prima de Il robot selvaggio, i migliori film in streaming con protagonisti i robot

Terminator 2 - Il giorno del giudizio

A.I. - Intelligenza artificiale

Transformers

WALL-E

Pacific Rim

Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991)

Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio: Trailer della riedizione in 3D 4K con James Cameron - HD

Il primo è senza dubbio un gran film, ma lo spettacolo grandioso proposto da Terminator 2 - Il giorno del giudizio è qualcosa di assolutamente incredibile, per il periodo in cui è stato realizzato, e ancora oggi appare migliore di tanti giocattoloni pieni di effetti speciali ma senza storia. Arnold Schwarzenegger è al massimo della forma, Linda Hamilton nerboruta e dolente, Edward Furlong efficace, Patrick Bergin come il T-1000 terrificante. James Cameron costruisce un film di sostanza e contenuti, per poi calibrarlo con una messa in scena pazzesca. Quattro premi Oscar tecnici, un traguardo importante e meritato. Il Cyborg più famoso della storia del cinema al suo meglio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

A.I. - Intelligenza artificiale (2001)

Una storia che Stanley Kubrick aveva avuto intenzione di dirigere viene portata sul grande schermo da Steven Spielberg in maniera suadente e autunnale. Anche se non perfettamente centrato, A.I. - Intelligenza artificiale è uno dei migliori film di fantascienza dell’autore, sentito e filosofico. Haley Joel Osment è un perfetto protagonista alla ricerca della propria identità, a suo fianco ha un Jude Law in alcuni momenti davvero azzeccato. Con un finale potentissimo e momenti che stringono davvero il cuore. Da vedere essendo pronti ad emozionarsi. Il pubblico ha risposto abbastanza bene considerato che tipo di fantascienza oscura e tutt’altro che ottimista propone. Intenso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW, Paramount +.

Transformers (2007)

Sarà anche un giocattolone pieno di effetti speciali e poco altro, ma il primo Transformers diretto da Michael Bay funziona davvero a meraviglia, spettacolare e dal ritmo indiavolato. A suo tempo rappresenta una novità non da poco nel mondo dell’intrattenimento, con Shia LaBeouf e Megan Fox efficaci protagonisti a supporto di Optimus Prime e di tutti gli altri robot. Divertimento assicurato, incassi da capogiro, una serie di sequel ancora oggi in voga. Nel circuito dei blockbuster usa e getta, forse questo è quello che funziona meglio di tutti. Ha aperto le porte a una saga amatissima, e lo ha fatto al meglio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.

WALL-E (2008)

WALL•E: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Il robottino solitario e adorabile creato dalla Pixar ha fatto la storia del cinema d’animazione. WALL-E ha una prima parte di rarissima intensità emotiva e coraggio estetico, che ne fa un film quasi stilizzato, autoriale. Poi la seconda metà si fa più classica e adatta al grande pubblico, ma il risultato è comunque qualcosa di mai tentato in precedenza, di bellissimo e commovente. Andrew Stanton al meglio delle sue capacità di narratore per immagini ha realizzato uno dei film di robot maggiormente amati, e con pieno merito. Oscar per il film d’animazione, e come non poteva non prenderlo? UN caposaldo della Pixar. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Pacific Rim (2013)

Se Guillermo Del Toro decide di divertirsi con robot giganti che combattono mostri altrettanto sproporzionati, lo spettacolo è assicurato. E infatti Pacific Rim regala al pubblico due ore di grande cinema d’evasione, in tutti i sensi. Charlie Hunnam, Idris Elba e tutti gli altri si godono questo film roboante e spudorato, divertentissimo e pieno di grande cinema d’azione. Le sequenze di battaglia sono pazzesche, il meglio che Del Toro ha fatto a livello di cinema per il grande pubblico. Peccato non abbia fatto lui il seguito, questo lungometraggio ne meritava uno davvero migliore. Goduria cinefila per una serata con tanti, tanti popcorn a disposizione…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.