Prendiamoci una pausa: cominciate le riprese della commedia corale di Christian Marazziti con Marco Giallini e Claudia Gerini

Prendiamoci una pausa è la nuova commedia di Christian Marazziti e parla della ben nota pausa di riflessione nelle storie d'amore. Nel cast troviamo Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo, Ricky Memphis. La lavorazione è appena iniziata e a distribuire e produrre il film è Eagle Pictures.