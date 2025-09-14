Prendiamoci una pausa: cominciate le riprese della commedia corale di Christian Marazziti con Marco Giallini e Claudia Gerini
Prendiamoci una pausa è la nuova commedia di Christian Marazziti e parla della ben nota pausa di riflessione nelle storie d'amore. Nel cast troviamo Marco Giallini, Claudia Gerini, Fabio Volo, Ricky Memphis. La lavorazione è appena iniziata e a distribuire e produrre il film è Eagle Pictures.
Sono cominciate da qualche giorno le riprese della commedia Prendiamoci una pausa, che porta la firma di Christian Marazziti, già regista, nel 2018, di Sconnessi. Anche il nuovo film si affida a una pluralità di attori, che sono tutti dei volti noti del nostro cinema.
Prendiamoci una pausa racconta una fase delicata delle storie d'amore: il momento in cui, di fronte alla scelta tra il salutarsi e il continuare a stare insieme, si opta per la cosiddetta pausa di riflessione. La sceneggiatura è opera dello stesso regista, affiancato da Mauro Graiani e Gianni Corsi.
E veniamo allo strepitoso cast di Prendiamoci una pausa. Nel film recitano:
- Marco Giallini
- Claudia Gerini
- Paolo Calabresi
- Fabio Volo,
- Ilenia Pastorelli
- Aurora Giovinazzo
- Ricky Memphis
- Lucia Ocone
- Alessandro Haber
Le riprese di Prendiamoci una pausa andranno avanti per 6 settimane e si svolgeranno nel Lazio. L'uscita in sala è prevista per la primavera del 2026 o per San Valentino.
Prendiamoci una pausa: la trama
Di cosa parla esattamente Prendiamoci una pausa? Chi sono i personaggi del film? La parola alla sinossi ufficiale:
Tre coppie di età diverse decidono di prendersi una “pausa di riflessione”.
Per il quarantenne Fabrizio è un disastro emotivo che nasconde altro; per la sua compagna Valeria un'opportunità; per Valter, prossimo ai sessanta, è un inaccettabile torto impostogli dalla moglie Fiorella, con cui è sposato da trent'anni, mentre per lei è un’esigenza; per la diciannovenne Erica è un incidente di percorso; per il suo ragazzo Gabriel, conosciuto online, è uno scudo per nascondere la ricerca di se stesso.
Prendiamoci una pausa è prodotto da Camaleo in coproduzione con Agresywna Banda (Polonia) e Koboflopi (Spagna), in associazione con Eagle Pictures che distribuisce il film.