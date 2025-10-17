TGCom24
Predator: Badlands, un video backstage sul nuovo capitolo della saga
News Cinema

Predator: Badlands, un video backstage sul nuovo capitolo della saga

Domenico Misciagna

Un making of video di Predator: Badlands ci dà la possibilità di saggiare ancora l'atmosfera del film, diretto dal Dan Trachtenberg che ha ormai preso in consegna la saga. Al cinema dal 6 novembre.

Predator: Badlands, un video backstage sul nuovo capitolo della saga

Predator: Badlands, in sala dal 6 novembre, è un'esperienza piuttosto diversa nell'ambito della saga: la storia è infatti narrata dal punto di vista della belva aliena, "eroe" della sua avventura come non era mai accaduto prima: in questo video backstage lo spiega bene il regista Dan Trachtenberg, che si occupa ormai da qualche anno del ciclo iniziato quasi quarant'anni fa, puntando però questa volta di nuovo sul cinema, dopo che gli ultimi due atti erano stati esclusive streaming su Disney+. Curiosiamo quindi dietro le quinte di Predator: Badlands.

Predator: Badlands, uno sguardo inedito sulla mitica saga sci-fi

Il capostipite Predator (1987) di John McTiernan con Arnold Schwarzenegger impostò un memorabile gioco tra il gatto e il topo, tra un militare superaddestrato e un cacciatore alieno spietato, bestiale e dal look vagamente reminiscente di Alien (non a caso le due saghe si sono negli anni intrecciate). Anche il sequel Predator 2 (1990) di Stephen Hopkins con Danny Glover seguì la stessa impostazione, così come i tentativi di reboot con Predators (2010) di Nimród Antal e The Predator (2016) di Shane Black. Il registro non era cambiato, anche se erano cambiati i contesti: Dan Trachtneberg con Prey (2022) era tornato indietro di tre secoli, scegliendo come eroina una cacciatrice comanche. Trachtenberg ha continuato intrecciando linee temporali, dirigendo un film di animazione con tre storie che convergevano, Predator: Killer of Killers (2025), scegliendo tre eroi contro gli alieni: un samurai del Giappone feudale, una guerriera vichinga e un pilota della II Guerra Mondiale.
Trachtenberg rimescola ancora le carte in tavola con Predator: Badlands, che si sposta nel futuro e segue le imprese di un Predator reietto su un pianeta più ostile di lui: lo affronterà in compagnia di un'androide menomata, interpretata da Elle Fanning. Il copione è scritto dallo stesso Trachtenberg con Patrick Aison, che già ha collaborato con lui sull'interessante Prey. Leggi anche Predator, all'orizzonte un ritorno di Arnold Schwarzenegger? Il regista di Predator Badlands gli ha parlato...

Domenico Misciagna
