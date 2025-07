Predator, all'orizzonte un ritorno di Arnold Schwarzenegger? Il regista di Predator Badlands gli ha parlato...

News Cinema

Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare a essere Dutch, dal vero, in un prossimo film della saga di Predator. Il regista dell'imminente Predator: Badlands, Dan Trachtenberg, ha confermato di avere avuto con lui una conversazione proficua...

Ormai il regista Dan Trachtenberg è diventato il titolare e referente della saga di Predator, al cinema e in streaming su Disney+: normale che al Comic-Con di San Diego una sua dichiarazione abbia attivato pesantemente i radar dei fan, perché Dan ha citato un probabile futuro nuovo coinvolgimento di Arnold Schwarzenegger nel ciclo che aveva tenuto a battesimo quasi quarant'anni or sono. D'altronde il suo personaggio, Alan Schaefer detto Dutch, è già stato riproposto sotto forma animata. Ma leggiamo cos'ha esattamente detto Trachtenberg. Leggi anche Predator: Badlands, il regista sul personaggio di Elle Fanning: "Ha un'ispirazione davvero unica"

Arnold Schwarzenegger potrebbe tornare nei Predator, Dan Trachtenberg gli ha parlato