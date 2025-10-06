TGCom24
Home | Cinema | News | Predator: Badlands, il nuovo trailer italiano ufficiale del film con Elle Fanning
Schede di riferimento
Predator: Badlands
Anno: 2025
Predator: Badlands
News Cinema

Predator: Badlands, il nuovo trailer italiano ufficiale del film con Elle Fanning

Questo nuovo capitolo del franchise di Predator, interpretato da Elle Fanning e diretto da Dan Trachtenberg, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 novembre. Ecco il nuovo trailer di Predator: Badlands.

Predator: Badlands, il nuovo trailer italiano ufficiale del film con Elle Fanning

Nata nel 1987 con un film oramai quasi leggendario, il Predator diretto da John McTiernan e interpretato da Arnold Schwarzenegger, la saga di Predator è diventata in brevissimo tempo una delle più amate dagli amanti di azione e fantascienza di tutto il mondo. Il prossimo 6 novembre debutterà nei cinema italiani Predator: Badlands, settimo film della serie (il nono, se consideriamo anche i due crossover di Alien vs. Predator), diretto dal Dan Trachtenberg che ha giù diretto gli ultimi due capitoli, Prey e l'animato Predator: Killer dei Killer.
nuovo film è è ambientato nel futuro su un pianeta remoto dove un giovane Predator (interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Elle Fanning), una giovane androide creata dalla Weyland-Yutani (la corporation interstellare della serie di Alien). Assieme a Thia, questo Predator intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo ultimo avversario.
Qui di seguito trovate il nuovo trailer italiano ufficiale e il poster di Predator: Badlands.


Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Predator: Badlands
Anno: 2025
Predator: Badlands
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
007 'disarmato', Amazon cancella la pistola dai poster di James Bond... poi ci ripensa!
news Cinema 007 'disarmato', Amazon cancella la pistola dai poster di James Bond... poi ci ripensa!
Sydney Sweeney premiata per il biopic sulla pugile Christy Martin: "È diventata la mia migliore amica"
news Cinema Sydney Sweeney premiata per il biopic sulla pugile Christy Martin: "È diventata la mia migliore amica"
Alita - Angelo della Battaglia 2, il sequel è ancora possibile?
news Cinema Alita - Angelo della Battaglia 2, il sequel è ancora possibile?
L'agente segreto: il trailer ufficiale del film di Kleber Mendonça Filho
news Cinema L'agente segreto: il trailer ufficiale del film di Kleber Mendonça Filho
Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone
news Cinema Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone
Animal House, cifra record offerta per la chitarra distrutta da John Belushi: "Non è in vendita"
news Cinema Animal House, cifra record offerta per la chitarra distrutta da John Belushi: "Non è in vendita"
Debutta l'11ª edizione del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo): nuova identità e oltre 100 progetti internazionazionali
news Cinema Debutta l'11ª edizione del MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo): nuova identità e oltre 100 progetti internazionazionali
Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman
news Cinema Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
E poi c'è Katherine
The November Man
I Mercenari 3
Tre uomini e una gamba
The Blind Side
Nave fantasma - Ghost Ship
The Deep Dark
The Impossible
Amore e Misericordia - Il Diario di Santa Faustina
Pane, Amore e Bacon
Rio Lobo
Now You See Me - I maghi del crimine
Film stasera in TV