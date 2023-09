Povere Creature!: nel giorno della presentazione al Festival di Venezia, Emma Stone parla di Bella Baxter in una featurette

News Cinema

Yorgos Lanthimos ed Emma Stone fanno ritorno al Festival di Venezia con Povere Creature!, uno dei titoli in concorso di oggi. Nel film l’attrice interpreta una donna libera e coraggiosa di nome Bella Baxter. Lei stessa ce ne parla in una colorata featurette.

All'Ottantesima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia oggi è il giorno di Povere Creature!, film in concorso diretto da Yorgos Lanthimos e sua seconda collaborazione con Emma Stone dopo La favorita, per il quale l'attrice è stata candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Questa volta la Stone non solo è interprete principale ma anche produttrice, il che ha significato per lei un maggiore coinvolgimento nel progetto. È la stessa Emma a raccontarcelo in una featurette che ci porta nel dietro le quinte del film, che arriverà in Italia il 25 gennaio distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Povere Creature!: la trama e il cast

A inventare la storia di Bella Baxter, che muore affogata ma viene riportata in vita da uno scienziato (Willem Dafoe), è stato lo scrittore scozzese Alasdair Gray, che nel 1992 ha scritto un romanzo intitolato, appunto, Povere Creature! A trasformarlo in una sceneggiatura ci ha pensato Tony McNamara, già autore del copione de La favorita e di Crudelia, altro film con Emma Stone. In Povere Creature! recitano anche Mark Ruffalo e Ramy Youssef.

Povere Creature!: la featurette in cui Emma Stone parla di Bella Baxter

Se Emma Stone ha deciso di accettare il ruolo di Bella Baxter, che fugge insieme a un avvocato dissoluto e godereccio di nome Duncan Wedderburn e se ne va in giro per il mondo, è perché questa donna che ha il cervello "intonso" di una bambina accetta la propria debolezza e la propria paura ma anche il coraggio e soprattutto la voglia di libertà. Ecco, Bella è soprattutto una creatura libera, che riconosce l'importanza dell’istinto e della sessualità e si sente in dovere di sperimentare ogni cosa.

Proprio di questo parla la Stone nella featurette di Povere Creature!, che ci mostra quanto Bella sia spregiudicata e onesta, talmente onesta da sputare nel piatto una pietanza che non si vergogna a definire disgustosa. Sempre guardando la featurette, possiamo renderci conto del lavoro straordinario della costumista Holly Waddington, che si è fatta le ossa lavorando come assistente costumista per Lincoln, La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky ed Espiazione. E che dire delle folte sopracciglia nere del personaggio? Adesso nel mondo reale vanno di moda così, quindi che vogliamo di più?

Emma Stone torna al Festival di Venezia a 5 anni dalla presentazione de La favorita, quindi dal 2018. Nel 2016 aveva invece accompagnato in Laguna La La Land, vincendo la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.